Cezary Kucharski: nie ma co się pastwić nad naszą reprezentacją

- Wynik jest najlepszym odzwierciedleniem przebiegu meczu, mówi sam za siebie. Jest sprawiedliwy. Hiszpanie zdominowali nas totalnie. Naszym piłkarzom po dwóch trudnych meczach zabrakło trochę siły. To był trzeci mecz w tygodniu, a my nie jesteśmy przyzwyczajeni do gry z taką intensywnością. Pierwsze dwa mecze kosztowały nas bardzo wiele sił – zauważył Kucharski.

- Spotkanie z Hiszpanią było typowym meczem do jednej bramki. Nawet przez krótką chwilę nie przejęliśmy kontroli na boisku. Hiszpanie kontrolowali wszystko. Tylko dzięki postawie Kamila Grabary ten wynik nie był wyższy. Rywale łatwo wchodzili w naszą linię pomocy i okolice pola karnego, brakowało nam odbioru. Nie ma co jednak się pastwić nad naszą reprezentacją. Różnica piłkarska była aż nadto widoczna – dodał.

Od pierwszej minuty Polacy ustawieni byli bardzo defensywnie. Hiszpanie bardzo szybko przenieśli ciężar gry w okolice pola karnego Biało-Czerwonych i długimi momentami nie opuszczali tej strefy boiska.

Nie było cienia nadziei

- Taka taktyka przyniosła efekt w dwóch pierwszych meczach i trener chciał to powtórzyć. Nasza gra w odbiorze była jednak tym razem za mało agresywna. Piłkarze zostali skutecznie zniechęceni do biegania za piłką. Hiszpanie wjeżdżali w nasze szeregi jak w masło. Nie było momentu, który dawałby cień nadziei, że można tu powalczyć o dobry wynik. To odebrało naszej drużynie wiarę w powodzenie - podsumował Kucharski.

Po porażce 0:5 z Hiszpanią zmagania w grupie A Polacy ukończyli na trzecim miejscu, pomimo dwóch zwycięstw nad Belgią i Włochami.