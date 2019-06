Bielik przed meczem z Włochami: lubimy, gdy na trybunach jest głośno

Polacy od zwycięstwa z Belgią rozpoczęli ME U-21

Na inaugurację zmagań w grupie A zawodnicy Czesława Michniewicza pokonali Belgów 3:2 i są w dobrej sytuacji przed starciem z Włochami, uznawanymi za jednych z faworytów turnieju. Ci w niedzielę wygrali z Hiszpanami 3:1.

"To podnosi adrenalinę"

Spotkanie Italii oglądało w Bolonii ponad 26 tysięcy widzów. Podobnie może być w środowym starciu z Polską. Początek o godz. 21.

- Fajnie grać przy dużej publiczności. To nie jest ważne, że ten doping będzie skierowany w kierunku gospodarzy. Lubimy, gdy jest głośno na trybunach, bo to podnosi adrenalinę. Zagramy na Belgia to dopiero początek, młodzi Polacy mają apetyt na więcej Na inaugurację... czytaj dalej » wysokim poziomie i nie zawiedziemy polskich kibiców, jak i włoskich - powiedział na konferencji prasowej Bielik, cytowany na portalu Łączy nas piłka.

Środkowy obrońca podkreślił, że polski zespół będzie gotowy "na sto procent".

- Wiemy, jakie mamy zadanie i jaką pracę musimy wykonać. Za nami odprawa na temat naszego rywala. Możemy przewidywać, jakim składem wystąpią – zapowiedział Bielik, wypożyczony w minionym sezonie z Arsenalu do Charlton Athletic.

Niespodzianka w zasięgu Polaków

Według skrzydłowego polskiej młodzieżówki Konrada Michalaka, Biało-Czerwonych stać na sprawienie niespodzianki.

- Postaramy się o zwycięstwo. Gramy dla kibiców i cieszymy się, że są tutaj z nami. To bardzo ważne, że możemy czuć ich wsparcie - podkreślił.

Czterech Polaków wśród stu najdroższych piłkarzy w Europie CIES Football... czytaj dalej » Tegoroczna impreza odbywa się w sześciu miastach - pięciu włoskich oraz w San Marino (Serravalle). Do półfinału awansują zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem.

Finał zaplanowano na 30 czerwca w Udine.

Mistrzostwa są jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Tokio. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły turnieju, czyli półfinaliści.

W przypadku awansu do czołowej czwórki Anglii (występującej w grupie C) otworzy się szansa dla innej drużyny. Kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii nie mogą bowiem wystawić oddzielnych reprezentacji w igrzyskach. To oznacza, że o prawo występu w Tokio zagrają dwa pozostałe zespoły z drugich miejsc w grupach. Dodatkowy mecz odbędzie się w takim wypadku w piątek 28 czerwca w Cesenie.