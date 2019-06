Niemcy najedli się strachu. Fantastyczne rzuty wolne dały im finał młodzieżowego Euro

Video: tvn24

Czesław Michniewicz i Dawid Kownacki po Euro U-21

24.06.2019 | Przez kilka dni było pięknie, wręcz sensacyjnie. Młodzieżowa reprezentacja robiła furorę podczas Euro U-21, ale ostatecznie odpadła z turnieju po fazie grupowej. - Nie jesteśmy szczęśliwi, ale doceniamy to, co udało się zrobić - przyznał po powrocie do kraju trener Biało-Czerwonych Czesław Michniewicz.

