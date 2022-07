Bilety wyprzedane. Rekordowa frekwencja na finale kobiecego Euro

Ogromna grupa kibiców zebrała się w strefie kibica w Budapeszcie, by razem oglądać mecz Niemcy – Węgry. Fani najpierw mogli się radować, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2, przez co Węgry spadły na ostatnie miejsce w tabeli grupy F.

Do tej pory rekordowy był finał męskich ME w 1964 roku, gdy Hiszpania pokonała w Madrycie ZSRR 2:1. Spotkanie to oglądało 79 115 kibiców.



Niedzielny finał, który rozpocznie się o godzinie 18, znacząco przebije również decydujący mecz kobiecych mistrzostw Europy z 2013 roku, w którym Niemki wygrały z Norweżkami 1:0. Na stadionie w Sztokholmie zasiadło wówczas 41 301 osób.



Turniej w Anglii cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mecz otwarcia Anglia - Austria na stadionie Old Trafford w Manchesterze obejrzało 68 871 kibiców.

Na linii sędziować będzie Polka

Reprezentantka Polski zagra w angielskiej elicie Nikola Karczewska... czytaj dalej » Agencja informacyjna DPA podała, że na finał przyjedzie do Londynu kanclerz Niemiec Olaf Scholz.



Finał Euro 2022 na linii sędziować będzie Polka Paulina Baranowska. Spotkanie poprowadzi Ukrainka Kateryna Monzul, a drugą liniową będzie jej rodaczka Maryna Strilecka. Będzie to już czwarty mecz ukraińsko-polskiego zespołu sędziowskiego w czasie kobiecego Euro w Anglii.



Niemki wygrały wszystkie spotkania w Euro 2022. Ośmiokrotne mistrzynie kontynentu przeszły fazę grupową z kompletem punktów i bez straty gola. Pokonały kolejno Danię (4:0), Hiszpanię (2:0) i Finlandię (3:0). W ćwierćfinale wygrały z Austrią 2:0, a w półfinale pokonały Francuzki 2:1.



Angielki również wygrały wszystkie mecze w turnieju. W fazie grupowej pokonały Austrię (1:0), Norwegię (8:0) i Irlandią Północną (5:0). W ćwierćfinale ograły Hiszpanki 2:1 po dogrywce, a w półfinale zdeklasowały Szwedki 4:0.



Niemki triumfowały w mistrzostwach Europy w latach: 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 i 2013. Angielki dwukrotnie grały w finale Euro. W pierwszej edycji mistrzostw Europy w 1984 roku przegrały ze Szwedkami (rozgrywano dwumecz - 0:1, 1:0, karne 3-4), a w 2009 roku uległy Niemkom 2:6.