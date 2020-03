Selekcjoner Duńczyków odchodzi, a co z Brzęczkiem? Komplikacje przez Euro 2021

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

UEFA zmienia datę Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. To decyzja bez precedensu - jeszcze nigdy dotąd rozgrywki euro nie zostały przełożone. Koronawirus SARS-CoV-2 pisze zupełnie nowy scenariusz dla piłkarzy i kibiców.

17.03 | Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone o rok i odbędą się od 11 czerwca do 11 lipca 2021 - postanowiła UEFA po wideokonferencji z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.

UEFA podjęła decyzję w sprawie Euro 2020 i przełożyła o rok Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. To historyczna decyzja, która zmieni też cały piłkarski kalendarz.

Zmartwiony Boniek. "Dzisiaj sobie nie radzimy, nie wiemy, jak z tego wyjść" - UEFA z... czytaj dalej » Norweg przebywa obecnie w kwarantannie w rodzinnym Molde. Dowiedział się o decyzji UEFA z telewizji i nie miał kontaktu z duńską federacją (DBU).

- Moja praca z tą drużyną zakończy się definitywnie ostatniego dnia lipca. Zostało to postanowione na długo przed zakończeniem kwalifikacji i pomimo awansu kwestia przedłużenia nie wchodzi w grę, ponieważ od dawna wiadomo, kim będzie mój następca, który ma już podpisaną umowę - powiedział Hareide.

Bez skrupułów

Jego miejsce 1 sierpnia zajmie Kaspar Hjulmand i to on będzie prowadził drużynę podczas ME w 2021 roku.

Norweskie media stwierdziły, że przesunięcie zmagań mistrzowskich pozbawia trenera eurotortu, którym miał być turniej ze wszystkimi grupowymi meczami Danii w Kopenhadze na pożegnanie jego pracy w DBU.

"Jeden z ważniejszych szczytów jego kariery uleciał razem z wirusem” - skomentował norweski Eurosport.



Herrelandsholdets træner Åge Hareide stopper, når hans kontrakt udløber til sommer. Dermed kommer han ikke til at føre holdet til EM-slutrunden næste år.

Læs mere her: https://t.co/Tw6CT27uvM#ForDanmarkpic.twitter.com/fHJy08JdXN — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) March 17, 2020





"Są ważniejsze sprawy niż futbol"

66-letni Hareide powiedział dziennikowi "Verdens Gang”, że nie ma żadnych pretensji do DBU, która postanowiła o jego odejściu już w czerwcu ubiegłego roku. - Gramy w otwarte karty, lecz w chwili obecnej naprawdę są ważniejsze sprawy niż futbol. Ludzie masowo chorują i umierają. Piłka nożna zeszła na dalszy plan, w każdym razie dla mnie - podkreślił.

Dodał, że nie zamierza kończyć kariery trenerskiej i fakt awansu do ME tylko wzmocnił jego CV. - Teraz w spokoju mogę czekać na propozycje - przyznał.

Media widzą go przede wszystkim w roli przyszłego selekcjonera Norwegii po Larsie Lagerbaecku. Najlepszym "prztyczkiem w nos” dla DBU byłoby objęcie funkcji selekcjonera jednego z grupowych rywali Danii na Euro 2021.

W tej fazie turnieju Duńczycy zagrają z Rosją, Belgią i Finlandią.

Oglądaj Wideo: TVN24, Reuters Boniek: niedługo wszyscy zaczną myśleć, jak długo mamy być jeszcze w izolacji?

Co z Brzęczkiem?

Przełożenie mistrzostw Europy na przyszły rok może wywołać wiele zmian także w innych federacjach. W Polsce kibice zastanawiają się, co z kontraktem Jerzego Brzęczka. Umowa selekcjonera Biało-Czerwonych wygasa z końcem lipca 2020 roku.

Najprawdopodobniej Polski Związek Piłki Nożnej przedłuży ją na kolejny rok. Tym bardziej że prezes Zbigniew Boniek wielokrotnie podkreślał, że przed turniejem Brzęczka nie zwolni. We wtorek prezes PZPN zasiał jednak ziarnko niepewności.

- Na pewno nie chciałbym w tym momencie na ten temat dyskutować. Nie ma klauzuli, która mówi, że awans gwarantuje prowadzenie drużyny na Euro. Była tylko taka, która po awansie z automatu przedłużała kontrakt do końca lipca 2020 roku – powiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym Boniek.

Nie wiadomo również, jak potoczy się los samego szefa PZPN. Boniek pełni tę rolę od października 2012 roku. We wrześniu odbędą się wybory, po których poznamy nowego prezesa. On sam kandydować już nie może, ponieważ nie pozwala na to regulamin. Funkcję tę można sprawować maksymalnie przez dwie kadencje.

Jego następcą zapewne zostanie dotychczasowy wiceprezes Marek Koźmiński.