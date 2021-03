"Ważny krok ku temu, by Euro było piłkarskim świętem". Duńczycy wpuszczą kibiców na trybuny

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

22.03 | - Szczerze mówiąc, nie angażowałem się w to zamieszanie, zwłaszcza medialne. Mecz z Anglią jest naszym trzecim w marcu, na razie najważniejsze są dwa pierwsze. Poza tym byłem spokojny, że jednak zagram z Anglią. Wiedziałem, że wystąpię na Wembley - powiedział Lewandowski podczas wideokonferencji prasowej.

22.03 | Ta forma ma dopiero przyjść. Ten okres najcięższy przyjdzie z początkiem tego zgrupowania, w kwietniu gramy co trzy dni, to będzie najcięższy miesiąc - powiedział Robert Lewandowski.

22.03.2021 l Operacje Węgry nabiera tempa. W poniedziałek piłkarska reprezentacja Polski odbyła pierwszy trening przed startem eliminacji mistrzostw świata 2022. Były to zarazem pierwsze zajęcia poprowadzone przez nowego selekcjonera Paulo Sousę.

13.11.2020 l Spotkaniem ze Słowakami Polacy rozpoczną zmagania w ME 2021. - Mamy doświadczenie i zdajemy sobie sprawę, że mecz otwarcia będzie kluczowy pod kątem dalszej gry w mistrzostwach. To, jak zaczniesz turniej, ma później decydujące znaczenie. Dlatego zrobimy wszystko, żeby tego dnia być przygotowanymi na sto procent. I żeby wygrać - Grzegorz Krychowiak.

Euro 2021 zaplanowano między 11 czerwca a 11 lipca w dwunastu lokalizacjach.

- Zamierzamy zapełnić Parken Stadium w 30 procentach. Prawdopodobnie będzie możliwość wpuszczenia na trybuny większej liczby widzów, ale to zależy od sytuacji pandemicznej w kraju i w Europie - powiedział telewizji DR minister kultury duńskiego rządu Joy Mogensen.

Wcześniej także Rosja

Kolejny test przed Euro potwierdzony. Polaków sprawdzą Rosjanie Wartościowy... czytaj dalej » Decyzję tę z radością przyjęła krajowa federacja piłkarska. - To ważny krok ku temu, by Euro było piłkarskim świętem. To nie tylko będzie wielkie wsparcie dla naszej reprezentacji, ale pozwoli kibicom na czynne uczestnictwo w tak ważnej i dużej imprezie sportowej - skomentował przedstawiciel związku Jakob Jensen.



W grupie B obok Danii znaleźli się Rosjanie, Belgowie i Finowie. Wcześniej w czwartek także Rosja ogłosiła, że na stadion w St. Petersburgu zostaną wpuszczeni kibice.



UEFA jakiś czas temu poprosiła 12 miast-organizatorów o złożenie na początku kwietnia ostatecznych deklaracji, czy kibice będą mogli uczestniczyć czynnie w imprezie.



Mistrzostwa Europy miały się odbyć przed rokiem, ale z powodu pandemii zostały przełożone o rok. Rozpoczną się 11 czerwca, a zakończą miesiąc później. Granice Rosji dla obcokrajowców zamknięte są od około roku.



Polscy piłkarze w Euro zagrają w grupie E, a spotkania mają zaplanowane w Dublinie i Bilbao.

