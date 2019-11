Boniek nie panikuje. "Trzeba pokonywać takie przeszkody"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Hiszpania, Szwecją oraz drużyna ze ścieżki barażowej - Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia - to rywale Polaków w grupie E przyszłorocznych mistrzostw Europy.

"Trzeba przyjąć z pokorą"

Rewelacja mundialu, z obrońcą za 35 milionów. Oto Szwecja Szwecja to jeden... czytaj dalej » - Na mistrzostwach Europy nie ma łatwych rywali. Losowanie trzeba przyjąć z pokorą i skupić się przede wszystkim na sobie. Do marca nie będziemy wiedzieli, z kim zagramy w pierwszym meczu turnieju, nie jest to sytuacja łatwa. Może los znowu skojarzy nas z Irlandią Północną, z którą graliśmy na inaugurację Euro 2016 i wygraliśmy. Zobaczymy, będziemy przyglądać się wszystkim rywalom - przyznał prezes federacji na stronie PZPN "Łączy nas piłka".

Pewne jest, że Polska zagra z Hiszpanią i to na jej terenie.

- A więc zadanie nie będzie łatwe. Nie zamierzamy się jednak poddawać. Trzeci grupowy rywal, Szwecja, również jest bardzo wymagający. Nasza piłkarska przeszłość już pokazała, że z tymi rywalami nigdy nie grało nam się łatwo. Droga jest ciężka, ale jeśli chce się zrobić rzeczy wielkie, to trzeba pokonywać takie przeszkody. Jesteśmy przygotowani na wielką walkę – zapowiedział Boniek.

Logistyka rozpoczęta

Polacy dwa mecze rozegrają w Dublinie (ze zwycięzcą barażu oraz Szwecją), a jeden w Bilbao - z Hiszpanią.

- Teraz zaczynamy logistykę do turnieju. Zadowolona może być polska kolonia w Irlandii, bo to tam zagramy dwa mecze. Niewykluczone, że w tym kraju zrobimy również swoją bazę, pojedziemy tam obejrzeć wszystkie obiekty. PZPN zrobi wszystko, aby zapewnić drużynie narodowej jak najlepsze warunki do optymalnego przygotowania do mistrzostw – zapewnił Boniek.

Walczymy Ponoć Hiszpania nam nie leży, a są tacy którym Hiszpanią leży? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 30, 2019

Szef PZPN podkreślił, że zadaniem trenera Brzęczka był awans na Euro 2020 i ten cel został zrealizowany.

- W dodatku promocję na turniej zapewniliśmy sobie na dwa mecze przed zakończeniem rozgrywek. Od stu lat istnienia PZPN reprezentacja nie wystąpiła na trzech wielkich turniejach z rzędu. To historyczne osiągnięcie. I spory bagaż doświadczeń, z których zamierzamy korzystać – zaznaczył prezes PZPN.

Euro 2020 odbędzie się od 12 czerwca do 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. Łącznie 24 zespoły zostały podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwa najlepsze oraz cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)