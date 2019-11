Przepis rodem z rugby może zadebiutować już na Euro 2020. Chodzi o urazy głowy

Problemy zdrowotne trapiły go od lat. Na tyle poważne, że grać w piłkę zakazało mu trzech lekarzy. Faty Papy każe ostrzeżenie ignorował. Wsparcia szukał u szamana, a wszystko po to, żeby pomóc swojej reprezentacji. W czwartek zmarł w trakcie meczu. Miał 28 lat.

Piłkarz kopnięty w głowę, mecz przerwany. "Przez moment nie było go z nami" Rozgrywane w... czytaj dalej » Przepis ma ułatwić pracę trenerów w przypadku, gdy ich zawodnik dozna urazu głowy. W momencie gdy poszkodowany będzie opatrywany poza boiskiem, to szkoleniowiec będzie mógł dokonać tzw. "zmiany tymczasowej". Gdy jednak okaże się, że wszystko jest w porządku i lekarze potwierdzą, że piłkarz jest zdolny do gry, to zmiana będzie mogła być cofnięta.

Zdrowie jest najważniejsze

O pomyśle, który doskonale sprawdza się w Rugby, poinformowała angielska telewizja Sky Sports. "Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) rozważa obecnie podobny system dla piłki nożnej, który zostanie wprowadzony po raz pierwszy podczas Euro 2020" - czytamy w serwisie internetowym brytyjskiej stacji.

"Jesteśmy zgodni, że wprowadzając takie rozwiązanie trzeba mieć pod uwagę zarówno dobro piłkarzy, jak i sportową uczciwość" - podkreśla IFAB.

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro), a także UEFA przychylają się do tego rozwiązania. Ostateczna decyzja ma zapaść 29 lutego w Belfaście. Jeśli głosowanie się powiedzie, to przepis zacznie obowiązywać od 1 czerwca.