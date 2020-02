PZPN sprawdza bazę na Euro 2020. "Jest wiele pracy do wykonania"

Po losowaniu w Bukareszcie (30 listopada) wiadomo, że na Euro 2020 drużyna Jerzego Brzęczka zagra w grupie E z Hiszpanią, Szwecją oraz zespołem z marcowej ścieżki barażowej - Bośnią i Hercegowiną, Irlandią Północną, Słowacją lub Irlandią. Dwa mecze Polaków odbędą się w Dublinie (15 czerwca ze zwycięzcą barażu oraz 24 czerwca Szwecją), a jeden w Bilbao - 20 czerwca z Hiszpanią.



Kownacki po operacji. "Od piątku walka" Dawid Kownacki... czytaj dalej » Biało-Czerwoni zamieszkają w ośrodku w Portmarnock pod Dublinem, tuż przy brzegu Morza Irlandzkiego. Do ich dyspozycji będą także boiska Gannon Park.

"Duże ułatwienie logistyczne"

Pierwsza wizyta polskiej delegacji w Irlandii miała miejsce zaraz po losowaniu grup ME - obejrzano wówczas dostępne ośrodki i dokonano wyboru.



- Tak naprawdę od razu nasza uwaga skupiła się na Portmarnock. Wszystko przemawiało za tą lokalizacją - bliskość stadionu, lotniska, położenie nad morzem. Przypomina się francuskie La Baule z Euro 2016. Dlatego podjęliśmy decyzję o zatrzymaniu się właśnie w tym ośrodku, a nie w Carton House po przeciwnej stronie Dublina, w którym ostatecznie będą mieszkać Szwedzi - powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski, który w reprezentacji pełni funkcję tzw. team managera.



- Na szczęście tylko raz w fazie grupowej opuścimy Portmarnock. To duże ułatwienie logistyczne. Z naszego hotelu jest blisko na stadion w Dublinie, około 20 minut jazdy autokarem, a na lotnisko mamy siedem kilometrów. Z kolei z hotelu do boiska treningowego jest półtora kilometra. Różnica z La Baule polega na tym, że tutaj mamy dwa boiska trawiaste, a tam pełnowymiarowe było tylko jedno - dodał.



W trakcie drugiej wizyty w Irlandii, w połowie stycznia, przedstawicielom PZPN towarzyszył selekcjoner Brzęczek. Byli także m.in. dyrektor departamentu komunikacji i mediów PZPN Janusz Basałaj, odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa Marek Doliński oraz osoby odpowiadające za logistykę - Andrzej Zaręba i Łukasz Gawrjołek.



- Poleciał z nami również przedstawiciel firmy, z którą współpracowaliśmy przy okazji Euro 2016 i MŚ 2018, a która stawia nam wszystkie tymczasowe konstrukcje na miejscu, m.in. centrum dla dziennikarzy i siłownię przy boisku - wyjaśnił Kwiatkowski.

Źródło: portmarnock.com Kurort leży tuż przy wybrzeżu

"Trybuny są czerwone, to może dobry dla prognostyk"

Z Irlandii delegacja po dwóch dniach udała się do Bilbao. Na tamtejszym stadionie San Mames Polacy zagrają w grupie z Hiszpanią.



Ibrahimović może zagrać z Polską na Euro 2020 Wrócił do Milanu,... czytaj dalej » - Zobaczyliśmy w Bilbao hotel transferowy, w którym się zatrzymamy - UEFA ma zarezerwowane takie hotele w miastach-gospodarzach i one są odgórnie przydzielone drużynom. My tam spędzimy tylko jedną noc, dzień przed meczem, bo od razu po spotkaniu wracamy do Portmarnock. San Mames widać z okien hotelu. To zaledwie 500 metrów, ale oczywiście pojedziemy na mecz autokarem. Stadion w Bilbao jest przepiękny, nowszy od naszego narodowego obiektu. Trybuny są czerwone, to może dobry dla nas prognostyk... Piękne olbrzymie szatnie, zresztą cała infrastruktura jest na bardzo wysokim poziomie - mówił team manager reprezentacji Polski.



Po raz trzeci Kwiatkowski wizytował ośrodek Portmarnock 18 lutego, spędzając tam prawie cały dzień. Odwiedził m.in. boisko treningowe, żeby zobaczyć, jak w ciągu miesiąca zmieniła się sytuacja w kwestii murawy. - Na pewno nawierzchnia w tym czasie się poprawiła - podkreślił.



Czy wcześniej były do niej zastrzeżenia?



- Wiadomo, że jest zima. Wszyscy śledzimy informacje pogodowe stamtąd. Co dwa tygodnie przechodzą sztormy przez Wielką Brytanię, jest dużo opadów, więc boisko bywa mocno nasiąknięte. Ale tamtejsze wyspy słyną z pięknych trawiastych obiektów. Przy samym hotelu jest wspaniałe pole golfowe, słynne w Europie. Nawet ostatnio, mimo niekorzystnych warunków, widziałem grających tam golfistów - przyznał Kwiatkowski.



Jak dodał, w czasie turnieju z tego pola będą mogli korzystać polscy piłkarze.



- Pamiętam, że na Euro 2016 we Francji, gdy selekcjoner Adam Nawałka dał piłkarzom wolne, kilku zawodników pojechało właśnie grać w golfa. Jakie inne atrakcje czekają na nich pod Dublinem? Nie będzie zbyt wielu czasu, w trakcie turnieju mecze odbywają się co kilka dni. Oczywiście zawsze po meczu piłkarze dostaną czas dla siebie, zapewne przyjadą do nich rodziny. Nie jest jeszcze dokładnie ustalone, jak spotkania z bliskimi miałyby wyglądać. Może niekoniecznie będzie taka możliwość pomiędzy meczami fazy grupowej, ale zapewne po jej zakończeniu ta możliwość się pojawi. Oczywiście najpierw trzeba awansować do fazy pucharowej, w co wierzymy - podkreślił Kwiatkowski.

Źródło: portmarnock.com Pole golfowe zaprojektował słynny niemiecki golfista Bernhard Langer

"Jest wiele pracy do wykonania"

W trakcie Euro 2016 i pobytu w La Baule piłkarze często spacerowali nadmorskim brzegiem, czasami jeździli tam rowerami. W Portmarnock takie sytuacje raczej nie będą częste.



- W La Baule widzieliśmy niewielu kibiców z Polski. A tutaj wiadomo, co będzie się działo. W Irlandii mieszka bardzo liczna grupa Polaków, chyba za daleko od hotelu się nie odejdzie, bo tłum kibiców będzie czekać na piłkarzy. Takie spacerowanie może być zatem nieco utrudnione - przyznał.



Kolejny wyjazd do Portmarnock jest przewidziany w połowie kwietnia.



- Uda się tam duża grupa, ponieważ jest wiele pracy do wykonania. Musimy zbudować tymczasowe spa. W hotelu nie ma tzw. mokrego spa, czyli sauny, basenu, jaccuzi, itd. To urządzenia, z których piłkarze często korzystają po meczach i treningach jako formy regeneracji. Przed nami duże wyzwanie, chcemy, żeby takie pomieszczenie stanęło bezpośrednio przy hotelu. Dokona tego ta sama firma, która przygotuje centrum prasowe - przekazał Kwiatkowski.



Ośrodek w Portmarnock jest zarezerwowany dla Biało-Czerwonych do ćwierćfinału Euro 2020.



- Regulamin mówi, że każdy uczestnik turnieju musi zarezerwować swoją bazę pobytową do końca fazy ćwierćfinałowej. Półfinały i finał są już w Londynie, więc jeżeli awansujemy do czołowej czwórki, przeniesiemy się do stolicy Anglii. Tam UEFA zapewnia hotele. Oczywiście chcemy mieć taki problem związany z przeprowadzką, nikt nie będzie z tego powodu narzekał - zakończył rzecznik PZPN i reprezentacji.

Źródło: portmarnock.com Widok z jednego z pokoi

Cztery sparingi przed Euro 2020

Plan przygotowań do Euro 2020 został opracowany już znacznie wcześniej. 27 marca podopieczni Brzęczka zagrają z Finlandią we Wrocławiu, a cztery dni później z Ukrainą na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kolejne spotkania odbędą się krótko przed turniejem - 2 czerwca rywalem Biało-Czerwonych na PGE Narodowym w Warszawie będzie Rosja, zaś 9 czerwca w Poznaniu Islandia.



Wylot do Irlandii, który zaplanowano na 10 czerwca, poprzedzi rozpoczynające się 25 maja zgrupowanie w Opalenicy.

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)

Euro w 12 krajach na 12 stadionach

PZPN wybrał "dom" Polaków na Euro. 172 lata historii, pole golfowe i whisky w tle W PZPN zapadły... czytaj dalej » Tegoroczne Euro będzie wyjątkowe. Impreza nie będzie mieć jednego czy dwóch gospodarzy, a odbędzie się w dniach 12 czerwca - 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. W ten sposób władze futbolu na Starym Kontynencie chcą uczcić 60. rocznicę pierwszego Euro.

W Kopenhadze, Bukareszcie, Amsterdamie, Dublinie, Bilbao, Budapeszcie, Glasgow, Monachium, Baku, Sankt Petersburgu, Rzymie oraz w Londynie rywalizować będą 24 zespoły, które zostaną podzielone na sześć grup.

Cztery ostatnie zespoły wyłonią marcowe turnieje barażowe z udziałem najlepszych drużyn pierwszej edycji Ligi Narodów, które nie przeszły kwalifikacji Euro.

Czwarte Euro dla Polski

Awans na Euro 2020 Polacy wywalczyli w październiku, dwie kolejki przed końcem eliminacji, pokonując na Stadionie Narodowym Macedonię Północną 2:0. W listopadzie zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie po wyjazdowej wygranej 2:1 z Izraelem. Kwalifikacje zakończyli zwycięskim meczem ze Słowenią 3:2.

25 zdobytych punktów kadry Brzęczka to wyrównanie kwalifikacyjnego rekordu reprezentacji, ustanowionego przez drużynę Nawałki, który wprowadzał Biało-Czerwonych na mundial 2018.

Dla polskich piłkarzy będą to czwarte mistrzostwa Europy. W turnieju finałowym zagrali w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, cztery lata później, gdy wraz z Ukrainą byli współgospodarzami imprezy, oraz w roku 2016, kiedy we Francji dotarli do ćwierćfinału.