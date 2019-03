Gol legionisty nic nie dał. Anglia znów zmiażdżyła

Przez chwilę Anglicy mogli czuć się bardzo pokrzywdzeni. Dominowali w Czarnogórze, a gospodarze nie potrafili wyjść z piłką z własnej połowy. Pierwszy raz ta sztuka udała im się dopiero w 17. minucie. Pojedynek główkowy odpuścił Callum Hodson-Odoi, błąd popełnił Michael Keane i do bezpańskiej piłki dopadł Marko Vesović. Skrzydłowy Legii Warszawa szczęśliwie minął Keane'a i podkręconym strzałem w kierunku dalszego słupka dał prowadzenie gospodarzom.

Kontuzja Ronaldo. Musiał zejść z boiska Zaledwie... czytaj dalej » Trzynaście minut później Keane się zrehabilitował. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Barkley, a stoper Evertonu wygrał rywalizację w powietrzu ze Stefanem Saviciem.

Żenujący Stefan Savić

Lider czarnogórskiej obrony pogubił się również w 39. minucie. Nie upilnował w polu karnym Barkleya, który intuicyjnie dołożył nogę do piłki, którą w pole karne wstrzelił Odoi. Z uderzenia piłkarza Chelsea zrodziła się pierwsza asysta w historii występów w kadrze. To drugi występ w reprezentacji Anglii osiemnastolatka. W piątek zagrał 20 minut w wygranym 5:0 meczu z Czechami.

W Podgoricy piłkarze Southgate’a grali równie efektownie. Szybko ocknęli się po stracie gola, a potem bawili się piłką. To wystarczyło na Czarnogórców. W 58. minucie prawą stroną pola karnego przedarł się Raheem Sterling, podał niedokładnie, ale rykoszetem znów pomógł nieszczęsny Stefan Savić. Barkley nie miał problemu z podwyższeniem na 3:1.

To był jego wieczór Barkleya. Od 2007 roku żaden piłkarz Chelsea nie zaliczył w kadrze gola i asysty w jednym spotkaniu.



1 - Ross Barkley's goal is the first @England goal that is scored and assisted by @ChelseaFC players since September 2007 - Shaun Wright-Phillips scoring and Joe Cole assisting. Made. pic.twitter.com/8bvdeUegPT — OptaJoe (@OptaJoe) March 25, 2019

W 71. minucie koszmar Stefana Savicia miał swoją czwartą część. Prawym skrzydłem znów uciekł Sterling, z łatwością wystawił piłkę Harry’emu Kane’owi. Za gwiazdą Tottenhamu nie zdążył oczywiście Cardiff nie zamierza płacić za Salę. Powoła się na błąd administracyjny Cardiff City nie... czytaj dalej » czarnogórski kapitan.

Dziesięć minut później gola strzelił Sterling. Skrzydłowy Manchesteru City wykorzystał doskonałe prostopadłe podanie Jordana Hendersona. Pomocnik Liverpoolu piękną asystą uczcił swój pięćdziesiąty występ w kadrze.

Anglicy w ostatnich latach przyzwyczaili kibiców, że eliminacje do wielkiej imprezy, to dla nich dopiero rozgrzewka. Wygrali z Czarnogórą po raz trzeci w historii, na koncie mają również trzy remisy, nigdy jeszcze nie przegrali.

Czarnogóra - Anglia 1:5 (1:2)

Bramki: Vesović (17.) - Keane (30.), Barkley (39.), (59.), Kane (71.), Sterling (81.)

Wyniki el. mistrzostw Europy:

poniedziałek, 25 marca



Grupa A

Czarnogóra - Anglia 1:5

Kosowo - Bułgaria 1:1



Grupa B

Portugalia - Serbia 1:1

Luksemburg - Ukraina 1:2



Grupa H

Turcja - Mołdawia 4:0

Andora - Albania 0:3

Francja - Islandia 4:0