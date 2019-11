Polacy unikną w grupie mistrzów i wicemistrzów świata. Podział na koszyki przed losowaniem Euro

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Szalony mecz na Narodowym. Pięć goli i zwycięstwo na koniec eliminacji Co to był za... czytaj dalej » To, że przyszłoroczne mistrzostwa Europy będą wyjątkowe, wiadomo od grudnia 2012 roku. To wtedy na spotkaniu Komitetu Wykonawczego UEFA zapadła decyzja, że impreza nie będzie mieć jednego czy dwóch gospodarzy, a odbędzie się w dniach 12 czerwca - 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. W ten sposób władze futbolu na Starym Kontynencie chcą uczcić 60. rocznicę pierwszego Euro.

W Kopenhadze, Bukareszcie, Amsterdamie, Dublinie, Bilbao, Budapeszcie, Glasgow, Monachium, Baku, Sankt Petersburgu, Rzymie oraz w Londynie rywalizować będą 24 zespoły, które zostaną podzielone na sześć grup. Ich losowanie odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie, choć nie będą jeszcze wtedy znani wszyscy uczestnicy.

Cztery ostatnie zespoły wyłonią marcowe turnieje barażowe z udziałem najlepszych drużyn pierwszej edycji Ligi Narodów, które nie przeszły kwalifikacji Euro. Są to Islandia, Rumunia, Izrael, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja, Irlandia, Szkocja, Bułgaria, Norwegia, Serbia, Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna i Kosowo.



Polska uniknie Francji i Chorwacji

Tym razem przy podziale na koszyki nie decydował ranking FIFA, ale rezultaty uzyskane przez zespoły w eliminacjach. I tym sposobem do pierwszego trafili najlepsi ze zwycięzców grup: Włochy, Belgia, Anglia, Niemcy, Ukraina i Hiszpania. Drugi koszyk tworzą triumfatorzy grup z gorszym bilansem: Polacy, Francuzi (mistrzowie świata), Szwajcarzy, Chorwaci (wicemistrzowie świata) oraz dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc, czyli Holendrzy i Rosjanie. Wiadomo więc, że Biało-Czerwoni na pewno nie trafią na te zespoły w fazie grupowej przyszłorocznych mistrzostw.

W trzecim koszyku znaleźli się Portugalczycy, Turcy, Duńczycy, Austriacy, Szwedzi i Czesi. A do czwartego, ostatniego, trafiły Walia, Finlandia oraz cztery dodatkowe drużyny, które zostaną wyłonione w barażach.

Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Euro 2020:

I koszyk: Włochy, Belgia, Anglia, Niemcy, Ukraina, Hiszpania

II koszyk: Francja, Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia, Rosja

III koszyk: Portugalia, Turcja, Dania, Czechy, Szwecja, Austria

IV koszyk: Walia, Finlandia, zwycięzcy czterech barażów.

Przed losowaniem wiemy już sporo. Drużyny z miast-współgospodarzy zostały automatycznie przydzielone do grup rozgrywających mecze w tych krajach i co najmniej dwa spotkania rozegrają przed własną publicznością. Na podział wpłynęły również obostrzenia polityczne.

Wobec tego jeszcze przed losowaniem poznaliśmy prawie kompletny skład grupy B. Trafią do niej Rosja, Dania i Belgia. Dwie pierwsze drużyny były w niej już wcześniej jako współgospodarze, a w pierwszym koszyku znalazło się czterech innych gospodarzy, więc można było z niego wylosować jedynie Ukrainę i Belgię. A ponieważ Ukraina z powodów politycznych nie może grać z Rosją, została jedynie Belgia. Ukraina natomiast została przypisana do grupy C, z Holendrami.

Polacy trafią zatem do którejś z grup A, D, E lub F. Z pierwszego koszyka mogą wylosować jedynie któregoś z gospodarzy - Włochów, Anglików, Hiszpanów lub Niemców. Obostrzeń nie ma w przypadku drużyn z trzeciego i czwartego koszyka. To oznacza, że do "polskiej" grupy mogą zostać dolosowani Portugalczycy, Turcy, Austriacy, Szwedzi lub Czesi. Z ostatniego koszyka zaś Walijczycy, Finowie bądź cztery zespoły, które wygrają w marcowych barażach.

Składy grup poznamy 30 listopada.

Zespoły "przypisane" do grup przed losowaniem fazy grupowej Euro 2020:

Grupa A (Rzym): Włochy

Grupa B (Sankt Petersburg i Kopenhaga): Dania, Rosja, Belgia, Walia lub Finlandia

Grupa C (Amsterdam): Ukraina, Holandia

Grupa D (Londyn): Anglia

Grupa E (Bilbao): Hiszpania, zwycięzca barażów Ligi Narodów B

Grupa F (Monachium): Niemcy