Łotwa bez szans na Bałkanach. Grali rywale Polaków

Macedończycy grali, a Łotysze biegali za piłką. Tak wyglądał cały mecz w Skopje. Gospodarze szybko narzucili swoje warunki gry i kwestią czasu było, kiedy wyjdą na prowadzenie.

Kadra może liczyć na Piątka. Wszedł z ławki i załatwił wygraną Łatwo nie było,... czytaj dalej » Udało się już w 11. minucie. Goran Pandev miał niesamowicie sporo przestrzeni, by przebiec środkiem boiska dobre kilkanaście metrów z piłką. Szarżę zakończył prostym podaniem do Ezgjana Alioskiego, a ten uderzył z lewej strony pola karnego. To była słaba próba, ale skuteczna. Fatalnie interweniował Andris Vanins, puszczając piłkę pod brzuchem.

Gole debiutanta

W 33. minucie Vanis opuścił murawę z powodu kontuzji, a zastąpił go Pavels Steinbors, na co dzień bramkarz Arki Gdynia. Steinbors między słupkami pojawił się, gdy Macedończycy prowadzili już 2:0.

W 29. minucie Marcis Oss zablokował strzał Ilija Nestorovskiego, do piłki najszybciej dopadł Elif Elmas, który skierował ją do pustej bramki. To był bardzo udany debiut dziewiętnastoletniego napastnika Fenerbahce, w doliczonym czasie gry popisał się spektakularnym zwodem i pięknym lobem, ustalając wynik na 3:1

Mimo że Łotysze w końcówce spotkania strzelili gola, to w Skopje zagrali niesamowocie słabo. W niedzielę zmierzą się z reprezentacją Polski na PGE Narodowym. W takiej formie nie mają szans na jakiekolwiek punkty.

Macedonia Północna – Łotwa 3:1 (2:0)

Bramki: Alioski (11.), Elmas (29.), (90.) - Isajevs (87.)

Grupa G, wyniki:

Austria – Polska 0:1 (0:0)

Izrael – Słowenia 1:1 (0:0)