Piłkarze przekażą część premii za awans do Euro. "Chcemy spłacić dług z dzieciństwa"

15.11 | Pięciomilionowa Finlandia świętuje. Jej piłkarze wygrali z Liechtensteinem 3:0 i zapewnili sobie awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Po meczu rozpoczęło się szaleństwo, bo to pierwszy w historii tamtejszej piłki awans na wielką imprezę.

Losowania Euro nie było, oni już znają większość rywali. "To hańba" Turniej Euro 2020... czytaj dalej » Dania otrzyma od UEFA za awans do ME 9,25 miliona euro. Co najmniej trzy miliony z tej sumy to premie dla zawodników selekcjonera Age Hareide uzgodnione w kontrakcie stowarzyszenia zawodowego piłkarzy z federacją (DBU). Umowę w tej sprawie zawarto jeszcze przed rozpoczęciem eliminacji.

"Pieniądze przekazane w dobre ręce"

Teraz gracze zdecydowali się przekazać część dodatkowego wynagrodzenia na cele charytatywne. Łącznie będzie to około 770 tysięcy euro.

- Uważamy, że będą to pieniądze przekazane w bardzo dobre ręce. Wszyscy przecież pamiętamy, jak byliśmy dziećmi i biegaliśmy za piłką, graliśmy w klubach, w których brakowało środków finansowych, a szkoleniowcy pracowali społecznie. Teraz jako zawodowcy nieźle zarabiamy, więc chcemy spłacić dług z dzieciństwa za radość, którą wtedy mieliśmy - wyznał kapitan reprezentacji Simon Kjaer.

- Bez zaplecza młodych zawodników nie będzie potem reprezentacji seniorskiej. Wspaniale, że gracze drużyny narodowej zdecydowali się w ten sposób wesprzeć szkolenie dzieci. Te pieniądze zostaną przeznaczone m.in. dla ludzi, którzy pomagają najmłodszym - powiedział wiceprezes duńskiej federacji piłki nożnej Bent Clausen.

Dania jako jedna z pięciu drużyn nie doznała porażki w zakończonych we wtorek kwalifikacjach, ale zajęła drugie miejsce w grupie D, o punkt za Szwajcarią. Drużyna ze Skandynawii wygrała cztery spotkania i tyle samo zremisowała.