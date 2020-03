Co z mistrzostwami Europy? UEFA się zastanawia

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

12:58 Rywalizacja w rosyjskiej ekstraklasie piłkarskiej została zawieszona do 10 kwietnia - poinformowała agencja TASS. Mimo że wszystkie europejskie ligi jeszcze przed weekendem zawiesiły rozgrywki, w Rosji rozgrywano w ostatnich dniach spotkania 22. kolejki.

12:57 Jednym z państw najbardziej zainteresowanych przesunięciem organizacji Euro 2020 są Włochy, dotychczas najmocniej w Europie dotknięte pandemią choroby COVID-19

12:52 Koronawirus paraliżuje nie tylko rozgrywki piłkarskie.

12:51 Nieoficjalnie pisze się, że podczas pierwszych rozmów UEFA z przedstawicielami: Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, Lig Europejskich i światowego związku zawodników FIFpro - ze wszystkich trzech stron padła propozycja o przeniesieniu Euro 2020.

12:47 Życie na europejskich boiskach zamarło, ale piłkarze szukają różnych sposobów na wypełnienie sobie nieplanowanego wolnego czasu...

12:41 Jak podaje dziennikarz Sky Sports, pierwsza z trzech zaplanowanych na dziś wideokonferencji dobiegła końca. Za chwilę UEFA będzie kontaktować się z przedstawicielami krajowych federacji.

UEFA: First conference call has now taken place with European Club Association, European Leagues & FIFPro. Second call due with all 55 associations shortly.

12:36 Europejska Unia Piłkarska (UEFA) odwołała rezerwacje hotelowe w Kopenhadze, jednym z miast-gospodarzy tegorocznych mistrzostw Europy - poinformowała agencja Reutera. Losy rozegrania turnieju w pierwotnym terminie stoją pod znakiem zapytania z uwagi na koronawirusa.

12:31 Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki szanse na organizację Euro 2020 w pierwotnym terminie ocenia na zaledwie 1 procent.

12:23 Niektóre pomysły co do dalszego przebiegu europejskich pucharów są rewolucyjne. Liga Mistrzów i Liga Europy mogą być rozstrzygnięte w jednym ekspresowym turnieju" - poinformowały ostatnio m.in. hiszpańskie gazety "As" i "Marca" oraz brytyjska stacja telewizyjna BBC.

12:22 W hiszpańskim zespole Valencia zakażonych jest ok. 35 procent zatrudnionych. W tym gronie są piłkarze, członkowie sztabu i inni pracownicy.

12:12 Dyskusja z UEFA z wiadomych powodów ma charakter wideokonferencji. Od godziny 10 władze europejskiej centrali rozmawiają z przedstawicielami stowarzyszeń klubów i piłkarzy. O 13 zacznie się dyskusja z udziałem osób z krajowych związków

12:11 Według Football-Italia członek Komitetu Wykonawczego UEFA Zbigniew Boniek przyznaje, że organizacja stoi w obliczu niepewnych czasów i być może nie będzie w stanie podjąć ostatecznej decyzji podczas dzisiejszego spotkania.

11:57 Jak podaje The Athletic, decyzja o przeniesieniu mistrzostw wiąże się z rekompensatą finansową, jakiej domagać się będzie od wszystkich krajowych federacji UEFA. Portal podaje, że chodzi o 275 milionów funtów.

UEFA representatives will today meet with various stakeholders to discuss European football's response to the COVID-19 outbreak.

11:56 Według ostatnich informacji UEFA w porozumieniu z europejskimi federacjami podejmie decyzję o przeniesieniu mistrzostw na kolejny rok. W ten sposób da sobie czas na dogranie do końca Ligi Mistrzów i Ligi Europy i pozwalając poszczególnym federacjom na dokończenie krajowych rozgrywek.

11:56 Pierwotnie zakładano, że Euro rozpocznie się 12 czerwca, a zakończy 12 lipca. Mecze planowano rozegrać w dwunastu europejskich miastach: Londynie (w tym finał), Rzymie, Petersburgu, Baku, Monachium, Glasgow, Budapeszcie, Bilbao, Dublinie, Bukareszcie, Kopenhadze i Amsterdamie.