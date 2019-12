Drogie i trudno dostępne. Jak zdobyć bilety na mecze Polaków podczas Euro 2020?

12.11 | - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z izraelską federacją oraz z Europejską Unią Piłkarską. W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu Izrael - Polska - oświadczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. We wtorek w środkowym Izraelu, w tym Tel Awiwie, rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy.

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

Jerzy Brzęczek: to nie jest czas na eksperymenty

12..11 | - Sytuacja w Izraelu nie zmienia naszych planów - przyznał selekcjoner Polaków, Jerzy Brzęczek. Mecz el. Euro 2020 stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że zostanie przeniesiony z Jerozolimy do innego miasta.

13.11 | W środę piłkarze reprezentacji Polski trenowali na boisku KS ZWAR. W sobotę mecz z Izraelem, a we wtorek ze Słowenią.

- Jestem w reprezentacji, więc nie mam prawa być zdeprymowany. Przyjeżdżam na kadrę z radością, zawsze staram się być przygotowanym. Nie wiadomo, kiedy drużyna będzie mnie potrzebować. Raz grałem więcej, raz mniej. Jestem brany pod uwagę przy okazji każdego zgrupowania i to się liczy - mówił w środę dziennikarzom obrońca włoskiego SPAL, dla którego zagrał w 9 z 12 meczów ligowych.

13.11.2019 l Jednym z tych, którzy mają pomóc w osiągnięciu celu jest Kownacki. Nominalny napastnik przyjechał na zgrupowanie reprezentacji zadowolony z prezentowanej ostatnio formy w barwach Fortuny Duesseldorf. - Przede wszystkim gram w klubie, a to jest dla mnie najważniejsze. Jestem w rytmie meczowym. Forma nie jest zła, brakuje troszkę goli i asyst, ale w klubie są ze mnie zadowoleni - mówił w środę.

Dawid Kownacki: gram w klubie, a to dla mnie najważniejsze

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

- Świetnie, że będzie mógł wystąpić po raz ostatni na takim pięknym stadionie, u siebie. Dużo dał reprezentacji, przez ten okres dobrze reprezentował ją w swoim klubie. Kibice z pewnością będą zadowoleni, że go zobaczą - mówi Thiago Cionek o pożegnalnym meczu Łukasza Piszczka.

Pożegnanie Piszczka. "To będzie niezapomniany wieczór"

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

15.10 | Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy przed sobotnim meczem z Izraelem w eliminacjach mistrzostw Europy 2020.

Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy

Robert Lewandowski po meczu z Izraelem: to było najlepsze...

- Nie było mnie 1,5 roku, ale nie czułem, aby wiele się zmieniło - mówi o ponownym spotkaniu z kolegami z kadry Łukasz Piszczek, który we wtorkowym meczu eliminacji Euro 2020 ze Słowenią zagra w reprezentacji po raz 66. i ostatni.

- Chcemy z całą rodziną wrócić do Polski, na Śląsk i tam się osiedlić - mówi o swoich planach po zakończeniu kariery w Borussii Dortmund Łukasz Piszczek.

"Po grze w Borussii chciałbym wrócić z rodziną do Polski"

Brzęczek: to cud, że przez te lata nikomu nic się nie stało

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Pierwsza faza sprzedaży odbyła się latem, między 12 czerwca a 12 lipca. Ale wtedy trzeba było aplikować w ciemno, bo o turnieju nie było wiadomo wiele. O tym, kto awansuje, kto trafił do której grupy i w jakim kraju, można było tylko spekulować.

Teraz, po losowaniu grup, wiadomo zdecydowanie więcej i przyszłe lato z reprezentacją Polski można planować zdecydowanie precyzyjniej.

Dwa tygodnie na aplikowanie

Zmiana planów PZPN. Dwa mecze towarzyskie przed Euro potwierdzone Polscy piłkarze... czytaj dalej » Od środy 4 grudnia do środy 18 grudnia na portalu Uefa.com trwać będzie kolejna faza sprzedaży biletów.

Ich cena zależna jest od miasta, w którym rozgrywany jest mecz. Jedna osoba może na jedno spotkanie aplikować o maksymalnie cztery bilety w jednej kategorii cenowej (może oczywiście starać się o kupno w kilku kategoriach). W przypadku dużego zainteresowania - co jest pewne, bo sprzedaż wejściówek na piłkarskie mistrzostwa od zawsze cieszą się wzięciem - bilety zostaną przyznane w wyniku losowania. Nie ma znaczenia, czy aplikacja została złożona na początku, czy pod koniec trwania fazy sprzedaży.

Najtańsze bilety można kupić na spotkania fazy grupowej w Baku, Bukareszcie i Budapeszcie. Ich ceny wahają się od 30 do 125 w zależności od kategorii (miejsca na trybunach).

Jaka cena biletów na mecze Polaków?

Grupa E, do której trafili Polacy, Hiszpanie, Szwedzi oraz zwycięzca ścieżki barażowej B, mecze rozgrywać będzie w Bilbao i Dublinie. W tych miastach ceny biletów na spotkania fazy grupowej zaczynają się od 50 i kończą na 185 euro. Dla porównania, ceny kart wstępu na mecze Polaków podczas Euro 2016 wahały się od 25 do 145 euro.

TERMINARZ REPREZENTACJI POLSKI W EURO 2020:

15 czerwca, Dublin: Polska - Zwycięzca baraży B*

20 czerwca, Bilbao: Hiszpania - Polska

24 czerwca, Dublin Szwecja - Polska



*(Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja, Irlandia) .

Te same widełki cenowe obowiązywać będą w przypadku wszystkich meczów 1/8 finału, niezależnie od miasta-gospodarza.

Kibice, którzy chcą towarzyszyć reprezentacji Polski (lub każdej innej) również po ewentualnym wyjściu z grupy, mogą skorzystać z opcji "Follow my team". Wtedy można być pewnym, że dana aplikacja będzie brana pod uwagę w każdej kolejnej fazie turnieju. Warunkiem jest opłacenie biletów aż do finału. Jeśli drużyna odpadnie wcześniej, pieniądze zostaną zwrócone.

Ceny biletów na mecze ćwierćfinałowe wahają się od 75 do 225 euro, obecność na półfinale to wydatek od 195 do 595 euro, a finał można obejrzeć za 295-945 euro.

APLIKACJI PO BILETY MOŻNA DOKONAĆ TUTAJ

Szanse na zdobycie bilety

Złożenie aplikacji nie gwarantuje zakupu biletów. Szanse na ich pozyskanie zależne są przede wszystkim od zainteresowania kibiców. Nie można jednak liczyć, że będzie ono małe. W pierwszej fazie sprzedaży UEFA wypuściła na rynek 1,5 mln biletów, a zgłoszeń było niemal 20 mln. Ogółem sprzedanych zostanie około trzech milionów wejściówek, z czego ponad 80 proc. trafi do kibiców.

Źródło: Adidas Uniforia - oficjalna piłka Euro 2020

"W celu zminimalizowania ryzyka zakupu biletów nieważnych, nieistniejących bądź sfałszowanych, zalecany jest zakup wyłącznie poprzez portal uefa.com" - przestrzega w komunikacie Polski Związek Piłki Nożnej.

Informację o przyznanie biletu UEFA przesyła na maila. Płatność za bilety musi zostać wykonana w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji.

Euro w 12 krajach na 12 stadionach

Przyszłoroczne Euro będzie wyjątkowe. Impreza nie będzie mieć jednego czy dwóch gospodarzy, a odbędzie się w dniach 12 czerwca - 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. W ten sposób władze futbolu na Starym Kontynencie chcą uczcić 60. rocznicę pierwszego Euro.

W Hiszpanii euforia. "Idealne losowanie" Hiszpańskie media... czytaj dalej » W Kopenhadze, Bukareszcie, Amsterdamie, Dublinie, Bilbao, Budapeszcie, Glasgow, Monachium, Baku, Sankt Petersburgu, Rzymie oraz w Londynie rywalizować będą 24 zespoły, które zostaną podzielone na sześć grup.

Cztery ostatnie zespoły wyłonią marcowe turnieje barażowe z udziałem najlepszych drużyn pierwszej edycji Ligi Narodów, które nie przeszły kwalifikacji Euro.

Czwarte Euro dla Polski

Awans na Euro 2020 Polacy wywalczyli w październiku dwie kolejki przed końcem eliminacji, pokonując na Stadionie Narodowym Macedonię Północną 2:0. W listopadzie zapewnili sobie pierwsze miejsce po wyjazdowej wygranej 2:1 z Izraelem. Kwalifikacje zakończyli zwycięskim meczem ze Słowenią 3:2.

25 zdobytych punktów kadry Jerzego Brzęczka to wyrównanie kwalifikacyjnego rekordu kadry, ustanowionego przez drużynę Adama Nawałki, który wprowadzał drużynę na ubiegłoroczny mundial.

Dla polskich piłkarzy będzie to czwarty udział w mistrzostwach Europy. W turnieju finałowym zagrali w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, cztery lata później, gdy wraz z Ukrainą byli współgospodarzami imprezy, oraz w 2016, kiedy we Francji dotarli do ćwierćfinału.

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)