Anglicy i Czesi świętują. Też jadą na Euro

W Londynie napastnik Tottenhamu szybko, bo w 37 minut, skompletował hat-tricka. Jeszcze szybciej trzy asysty z rzędu zgarnął Ben Chillwell. Lewy obrońca Leicesteru City w 11. minucie podawał, gdy prowadzenie Anglikom dał Alex Oxlade-Chamberlain. W 19. i 24. minucie idealnie dośrodkowywał na głowę Harry'ego Kane'a. Najpierw z rzutu wolnego, potem rożnego.

Źródło: PAP/EPA Harry Kane miał magiczny wieczór - potrzebował 37 minut na trzy gole

Trzeci gol Kane'a w spotkaniu z Czarnogórą był jego jedenastym w tych eliminacjach. W reprezentacji strzelił już 31 goli. W tabeli najlepszych strzelców wszech czasów jest już na szóstym miejscu.

Przed snajperem Spurs już tylko Michael Owen, Jimmy Greaves, Gary Lineker, Bobby Charlton i Wayne Rooney. Gary Lineker (obecnie dziennikarz BBC) jednak uważa, że dorobek Kane'a został zbudowany na meczach ze słabymi rywalami...



A first half hat trick for @HKane and he goes past @alanshearer in the list of @England goal-scorers. I would suggest, for context, that Shearer’s goals would’ve been scored against significantly stronger opposition. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 14, 2019

Dawno tyle nie strzelali

Anglicy do przerwy prowadzili 5:0, po zmianie stron dołożyli jeszcze dwa gole - samobójczy Aleksandara Sofranaca i trafienie Tammy'ego Abrahama. Wyspiarze strzelili w tym roku już 33 gole. Pierwszy raz od 1982 roku przekroczyli barierę trzydziestu bramek. Wtedy w 15 spotkaniach uzbierali 34 gole.



30 - England have scored 30 goals in a single calendar year for the first time since 1982, when they scored 34 in 15 games. Burlington. #England1000 — OptaJoe (@OptaJoe) November 14, 2019

Anglicy będą jednym z gospodarzy turnieju.

Inni też awansowali

W rozgrywanym równolegle drugim spotkaniu grupy A Czesi pokonali w Pilznie reprezentację Kosowa 2:1. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu bez trudu można było dostrzec, której ze stron towarzyszą większe nerwy. Zwycięstwo gwarantowało naszym południowym sąsiadom awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Wygrali, choć nie bez problemu. Goście prowadzili od 50. minuty (Atdhe Nuhiu), ale Czechów uratował Alex Kral, który najpierw wyrównał, a następnie strzelił zwycięskiego gola.

Źródło: Getty Images Czesi zasłużenie sięgnęli po zwycięstwo nad reprezentacją Kosowa

Z awansu mogą cieszyć się również Francuzi i Turcy. Mistrzowie świata zapewnili sobie udział w turnieju, bowiem Turcja zremisowała z Islandią 0:0 i również awansowała. Trójkolorowi na mecz z Mołdawią wyszli już pewni swego, wygrali 2:1.

Czwartkowe mecze 9. kolejki:

grupa A

Anglia - Czarnogóra 7:0

Czechy - Kosowo 2:1

grupa B

Serbia - Luksemburg 3:2

Portugalia - Litwa 6:0

grupa H

Turcja - Islandia 0:0

Francja - Mołdawia 2:1

Albania - Andora 2:2