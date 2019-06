Niewidomy kibic Valencii przez ponad 20 lat nie opuścił meczu. Postawili mu pomnik na trybunach

Aparicio stracił wzrok w wyniku odklejenia się siatkówki. Jak twierdzi jego syn, około 40 lat temu. Na Mestalla jednak wciąż chodził, chciał czuć tę atmosferę, być blisko ukochanego zespołu.

W 1994 roku odnowił swój karnet. Na trybunach Mestalla był podczas każdego meczu aż do śmierci.

Najszczęśliwszy rok życia

Valencia świętuje, Barcelona płacze. Niespodziewany zwycięzca Pucharu Króla Nie będzie... czytaj dalej » - Mecz przeciwko Karlsruher w 1993 roku był ostatnim, jaki śledził w telewizji. Powiedział, że od tamtego momentu będzie zawsze na stadionie - opowiada syn pana Vicente w specjalnie przygotowanym dokumencie. - Cieszył się atmosferą, a ja będąc obok, opowiadałem, co dzieje się na boisku - dodaje.

Najpiękniejszy był rok 2004, kiedy Valencia wygrała rozgrywki ligowe i Puchar UEFA, sięgając po podwójną koronę. - To był najszczęśliwszy rok jego życia - przyznaje syn zmarłego kibica.

"Tata nic nie straci"

Od dwóch lat miejsce numer 164 w 15. rzędzie centralnej trybuny Mestalla pozostawało puste. O Aparicio jednak nie zapomniano. Teraz, w setną rocznicę założenia klubu, działacze zdemontowali krzesełko, które zajmował niewidomy, a w jego miejsce wstawili brązowy pomnik mężczyzny.

A blind Valencia fan who went to home games for over 40 years just to feel the atmosphere, has had a statue made and put into his favourite seat in his memory pic.twitter.com/akGfRGUotm — ESPN UK (@ESPNUK) 3 czerwca 2019





- Miał tę datę od 20 lat zakreśloną w kalendarzu, dlatego wiem jak bardzo chciałby tu być w setną rocznicę. Dzięki pomnikowi wiem, że tata nic nie straci - mówi syn pan Aparicio.

Miejsce 164. znów jest zajęte na zawsze.