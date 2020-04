Media: tylko trzech piłkarzy Barcelony może być pewnych pozostania w klubie

O tym, że w Barcelonie nie ma wielu pewniaków do gry w przyszłym sezonie, już wcześniej donosiły media hiszpańskie. Podobno lista z piłkarzami przeznaczonymi do odejścia już powstała w klubie z Katalonii.

Warci odejścia

Hiszpański dziennik "As" wymienił piłkarzy, których sprzedaż mogłaby w największym stopniu pomóc zarobić, a jednocześnie zaoszczędzić na kontraktach. Zdaniem autorów są to: Ousmane Dembele, Ivan Rakitić, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Junior Firpo, Martin Braithwaite i Jean-Clair Todibo.

Gdyby udało się ich wytransferować, teoretycznie kasę Katalończyków mogłoby zasilić ponad 200 milionów euro.

Trzech pewniaków

Jeszcze dalej od "Asa" idą dziennikarze amerykańskiej stacji telewizyjnej ESPN. Powołując się na swoje "liczne źródła", oznajmili na stronie internetowej, że w Barcelonie tylko trzej zawodnicy nie są na sprzedaż: doskonały Argentyńczyk Leo Messi, niemiecki bramkarz Marc-Andre ter Stegen i wschodząca gwiazda holenderskiej piłki Frankie de Jong.

Za pozostałych klub będzie oczekiwał gotówki albo postara się wymienić ich na innych zawodników. Z nowymi graczami działacze będą z kolei starali się podpisywać niższe kontrakty niż dotychczas, a także inaczej je konstruować. O większej możliwości wymian mówił już zresztą prezes Barcy Josep Maria Bartomeu.

Źródło: Getty Images W Barcelonie szykują się spore zmiany kadrowe

Największe cele transferowe

Do ekipy mistrzów Hiszpanii w lecie mają przyjść dogadani już wcześniej portugalski napastnik Francisco Trincao z Bragi za 30 mln euro oraz młodziutki hiszpański pomocnik Pedri z Las Palmas za 5 mln. Inne transfery to na razie tylko spekulacje.

Barcelona ma na celowniku przede wszystkim dwóch doskonałych piłkarzy ofensywnych: Lautaro Martineza z Interu Mediolan oraz Neymara z Paris Saint-Germain. Szefowie Dumy Katalonii wierzą, że po pandemii kluby znacznie zejdą z dotychczasowych żądań za tych zawodników.

Barcelona na pewno nie pozwoli sobie na wydatek 222 mln za Neymara (tyle ostatnio żądali w PSG) i 111 mln za Lautaro Martineza (kwota odstępnego). Działacze zapewne podejmą próbę dorzucenia swoich piłkarzy do rozliczenia za Brazylijczyka czy Argentyńczyka. Dogadanie się z bramkostrzelnymi napastnikami powinno być możliwe, bo obaj są zainteresowani przeprowadzką do Barcelony.