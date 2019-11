Zespół Polaków zdemolowany, bez strzału na bramkę. "Trudno to nazwać meczem"

15.06 | - Ciężko trenuję na każdym treningu i chcę dawać z siebie jak najwięcej. A co do składu na Senegal - to decyzję podejmuje trener. Jak każdy zawodnik chciałbym w takim turnieju zagrać. Po to się przecież gra i trenuje. Jeśli dostanę szanse, to na pewno będę się chciał odwdzięczyć trenerowi za zaufanie - oznajmił Jacek Góralski na konferencji prasowej.

Pewne zwycięstwo i Manchester United gra dalej. Zespół Polaków rozgromiony W czwartkowy... czytaj dalej » - Trudno to nazwać meczem. Wszystko stało się bardzo szybko. Pierwszy gol, drugi gol, czerwona kartka i gra się skończyła. Od tego momentu było już po wszystkim – powiedział po meczu trener Łudogorca Aleksi Żeliazkow.

Góralski zapracował na wykluczenie

Jego zdaniem wyrzucenie z boiska Góralskiego po drugiej żółtej kartce było zbyt pochopną decyzją. Polski pomocnik otrzymał kolejne upomnienie po tym, jak rywal nabił jego rękę w szesnastce Łudogorca.

- Moim zdaniem to była przesada. To jednak wyłącznie moja opinia – przyznał szkoleniowiec.

Inna sprawa, że były piłkarz Jagiellonii wykluczony mógł zostać już po swoim pierwszym przewinieniu, gdy po upływie 25 minut ostro zaatakował rywala w środkowej strefie boiska.

Czerwona kartka dla Polaka przesądziła o klęsce mistrza Bułgarii. Wcześniej - już w 12. minucie - wyrzucony został też Brazylijczyk Rafael Forster.

Źródło: Getty Images Jacek Góralski w meczu Espanyol - Łudogorec Razgrad

Musieli bronić honoru

W przerwie, przy prowadzeniu Espanyolu 3:0, Żeliazkow prosił swoich piłkarzy, by ci w drugich 45 minutach "stanęli w obronie swojego honoru".

- Zrobili wszystko, co byli w stanie. Niestety byliśmy rozbici psychicznie. Na szczęście jesteśmy profesjonalistami i szybko wybrniemy z tej sytuacji – zakończył.

W całym spotkaniu Espanyol oddał na bramkę gości celnych 12 strzałów, przeprowadzając aż 25 groźnych akcji. Po stronie Łudogorca w obu rubrykach po ostatnim gwizdku widniało zero.

Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział drugi z Polaków reprezentujących barwy mistrza Bułgarii Jakub Świerczok.







La nostra major golejada a Europa i a l'RCDE Stadium!



¡Nuestra mayor goleada en Europa y en el RCDE Stadium!



Our biggest win in Europe and at the RCDE Stadium!



我们在欧联杯赛和RCDE球场进球最多的比赛!#Volem#EspanyoldeBarcelona#RCDE#UELpic.twitter.com/28s207y4Vu — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 7 November 2019





Dzięki efektownej wygranej Espanyol zapewnił sobie awans z grupy H. Po czterech seriach spotkań Łudogorec jest drugi, z przewagą punktu nad trzecim Ferencvarosem i aż pięciu nad ostatnim CSKA Moskwa. 28 listopada ekipa Góralskiego i Świerczoka zagra na wyjeździe z CSKA.

Wyniki 4. kolejki Ligi Europy:

Grupa A

F91 Dudelange - FC Sevilla 2:5 (0:4)

APOEL Nikozja - Karabach Agdam 2:1 (0:1)

Grupa B

FC Kopenhaga - Dynamo Kijów 1:1 (1:0)

FC Lugano - Malmoe FF 0:0

Grupa C

FC Basel - Getafe 2:1 (1:1)

FK Krasnodar - Trabzonspor 3:1 (2:0)

Grupa D

LASK Linz - PSV Eindhoven 4:1 (0:1)

Rosenborg Trondheim - Sporting Lizbona 0:2 (0:2)

Grupa E

CFR Cluj - Stade Rennes 1:0 (0:0)

Lazio Rzym - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)

Grupa F

Vitoria Guimaraes - Arsenal Londyn 1:1 (0:0)

Standard Liege - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

Grupa G

Rangers FC - FC Porto 2:0 (0:0)

Feyenoord Rotterdam - Young Boys Berno 1:1 (1:0)

Grupa H

Ferencvaros Budapeszt - CSKA Moskwa 0:0

Espanyol Barcelona - Łudogorec Razgrad 6:0 (3:0)

Grupa I

FK Ołeksandrija - AS St. Etienne 2:2 (0:1)

VfL Wolfsburg - KAA Gent 1:3 (1:0)

Grupa J

Wolfsberger AC - Istanbul Basaksehir 0:3 (0:0)

Borussia Moenchengladbach - AS Roma 2:1 (1:0)

Grupa K

SC Braga - Besiktas Stambuł 3:1 (2:1)

Wolverhampton - Slovan Bratysława 1:0 (0:0)

Grupa L

FK Astana - AZ Alkmaar 0:5 (0:1)

Manchester United - Partizan Belgrad 3:0 (2:0)