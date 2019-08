Trener Barcelony nie zawraca sobie głowy transferem Neymara

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Nie od dziś wiadomo, że Neymar nie chce kontynuować kariery w Paris Saint-Germain. Problem w tym, że włodarze paryskiego klubu oczekują za niego sporych pieniędzy, ale wciąż nie dostali satysfakcjonującej oferty. Zainteresowanie Brazylijczykiem wykazują dwaj giganci z Hiszpanii, czyli Barcelona oraz Real Madryt.

Valverde robi swoje

Prowadzący Barcę Valverde skupia się na zawodnikach, którymi dysponuje. Tym bardziej, że na Camp Nou trafił Antoine Griezmann. - Neymar? Nie przejmuję się tym zawirowaniem. Koncentruję się na moim zespole i piłkarzach. Nie ma sensu, abym myślał o graczach z innych drużyn. Jestem bardzo zadowolony z posiadanej kadry - stwierdził szkoleniowiec Blaugrany w wywiadzie udzielonym "Marce".

Rivaldo uspokaja nastroje kibiców Barcy. "Przejście Neymara do Realu nie będzie zdradą" Wciąż nie... czytaj dalej » W mediach pojawiają się opinie, że nadchodzący sezon będzie decydujący dla 55-letniego trenera, jednak ten zachowuje spokój. - Nie myślę teraz o oknie transferowym, tylko staram się przygotować zespół najlepiej jak potrafię - przyznał Valverde.

Szeroka kadra

Wszystko wskazuje na to, że Barca nie pozyska już nowych piłkarzy. Do tej pory latem do klubu przyszli: Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto, Junior Firpo oraz Emerson. Ewentualne transfery Duma Katalonii może przeprowadzać do 31 sierpnia.

Nowy sezon LaLiga Barcelona zainauguruje już w najbliższy piątek, wyjazdowym spotkaniem z Athletikiem Bilbao.