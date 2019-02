Czarna seria Suareza nie jest problemem dla trenera Barcelony

Suarez robił wszystko, by niekorzystną serię we wtorek zakończyć. Pierwsza połowa w jego wykonaniu była bardzo dobra. 32-latek był niezwykle aktywny, błyskotliwy i trudny do upilnowania. Z łatwością gubił krycie, kreował kolejne sytuacje, a jedynym mankamentem pozostawał brak skuteczności, wywołujący u samego piłkarza wściekłość.

W wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów Suarez nie strzelił gola od ponad 25 godzin. Faktem tym nie martwi się jednak Valverde.

- Byłbym zaniepokojony, gdyby on nie stwarzał szans, a tego właśnie oczekuje się od napastnika. Tymczasem on w każdym meczu dochodzi do dobrych sytuacji lub kreuje je kolegom z drużyny. Zawsze stanowi też duży ból głowy dla rywali. Przecież on miał swój udział w większości naszych udanych akcji – przypomniał szkoleniowiec Dumy Katalonii.

Urugwajczyka, który w tym sezonie w lidze strzelił dotąd 15 goli, broni też Gerard Pique.

- Wiadomo, że taka seria może w pewnym momencie przerodzić się w obsesję. Luis Suarez pokazał jednak, że strzelanie goli ma we krwi – podkreślił obrońca Barcelony.

Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na 13 marca.