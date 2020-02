19-latek zawłaszcza Ligę Mistrzów. Już dogonił Lewandowskiego

25.01 | Do Bundesligi nie wszedł z drzwiami, ale z całą futryną, jak nikt dotychczas. Bo nikomu wcześniej, aż do piątku, nie udało się strzelić pięciu goli w dwóch pierwszych meczach na niemieckich boiskach. 19-letni Erling Haaland zrobił to w niespełna godzinę. Nic dziwnego, że w Niemczech oszaleli na jego punkcie.

Dwadzieścia milionów euro wydane w zimowym okienku transferowym za Haalanda przez Borussię Dortmund było idealnym ruchem. 19-letni napastnik przeniósł się z Red Bulla Salzburg na Signal Iduna Park i kontynuował fantastyczną skuteczność strzelecką.

Z ekipą BVB miał powalczyć o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a rywalem było PSG. Norweg zrobił to, do czego przyzwyczaił piłkarski świat. Strzelił dwa gole, dzięki czemu dogonił Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji najskuteczniejszych. Obaj napastnicy mają po 10 trafień.

Haaland stał się pierwszym zawodnikiem w historii LM, który w jednym sezonie wystąpił w barwach dwóch klubów. Aktualnie ma 11 strzelonych goli w 7 występach w BVB.



11 - @ErlingHaaland has scored 11 goals in his first 7 games in all comps for @BlackYellow, no other player of a #Bundesliga side has ever achieved that. Historic. #BVBPSGpic.twitter.com/d55xCAoGdL — OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2020





Debiut, znaczy gol

Takiej furory w klubie z Zagłębia Ruhry nie robił nawet Lewandowski. Syn byłego norweskiego obrońcy znanego z występów w Anglii, Alfa-Inge Haalanda, pisze nową historię Borussii.

Dzięki dwóm bramkom zdobytym przeciwko PSG został pierwszym piłkarzem w historii BVB, który strzelał gola w debiutach we wszystkich rozgrywkach: w Bundeslidze, Pucharze Niemiec oraz Lidze Mistrzów.

Złożyły się na to odpowiednio hat-trick przeciwko Augsburgowi, gol z Werderem Brema oraz dwie bramki wbite PSG.

1 - @ErlingHaaland is the first @BlackYellow player ever to score on his debut in the #Bundesliga, @DFBPokal_EN and Champions League. Remarkable. #BVBPSGpic.twitter.com/dHCNapetTj — OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2020

Warto wspomnieć, że debiutując w Salzburgu w Lidze Mistrzów skompletował hat-tricka, a jego zespół pokonał Genk 6:2. Łączny jego dorobek w tym sezonie, wliczając wszystkie rozgrywki, wynosi: 39 goli i osiem asyst w 29 spotkaniach.

Wyniki i program pierwszych spotkań 1/8 finału:



18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)



19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia

Tottenham Hotspur - RB Lipsk



25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona



26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn