Norweska maszyna nie przestaje strzelać. Haaland z piątym hat-trickiem

Cały zespół z Salzburga jest w wysokiej dyspozycji. Lider nie dał szans trzeciemu w tabeli ligi austriackiej Wolfsbergerowi.

Już w 4. minucie Haaland otworzył wynik spotkania. Dwa kolejne trafienia dołożył w drugiej połowie, dzięki czemu skompletował hat-tricka. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, był to już piąty taki wyczyn nastolatka w tym sezonie.

Haaland zdobył trzy bramki przeciwko Wolfsbergerowi już po raz drugi. Najpierw uczynił to w 3. kolejce austriackiej Bundesligi. W rozgrywkach ligowych hat-tricka ustrzelił również w starciu z TSV Hartberg.

Norweg trzy razy trafiał do siatki także w Lidze Mistrzów przeciwko KRC Genk oraz w I rundzie Pucharu Austrii z SC/ESV Parndorf. W sumie w 18 meczach Haaland uzbierał już 26 bramek.

Prawie jak Lewandowski

Strzelecka forma Norwega zadziwia wszystkich. Obecnie podobnymi popisami może pochwalić się jedynie Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu kontynuuje wspaniałą serię w niemieckiej Bundeslidze. W tym sezonie kapitan reprezentacji Polski strzelał przynajmniej jednego gola w każdej z 11 kolejek ligi niemieckiej.

Lewandowski o jedno trafienie wyprzedza Haalanda pod względem bramek w lidze (16 do 15), natomiast Norweg jest lepszy o trzy gole, jeśli weźmiemy pod uwagę pozostałe rozgrywki (26 do 23).