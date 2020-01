Zaskakująco niska kwota odstępnego za cudowne dziecko futbolu

31.05 | - Pamiętam jak miałem 13 lat, to strzeliłem w jakimś meczu 13 goli - przyznał Erling Haland, od czwartku nowy bohater Norwegów. Strzelić dziewięć goli w jednym meczu podczas mistrzostw świata do lat 20 do czwartku jeszcze nikomu się nie udało. 18-latek kontynuuje rodzinne tradycje.

25.01 | Do Bundesligi nie wszedł z drzwiami, ale z całą futryną, jak nikt dotychczas. Bo nikomu wcześniej, aż do piątku, nie udało się strzelić pięciu goli w dwóch pierwszych meczach na niemieckich boiskach. 19-letni Erling Haaland zrobił to w niespełna godzinę. Nic dziwnego, że w Niemczech oszaleli na jego punkcie.

Styczniowy transfer 19-letniego napastnika do BVB był sporą niespodzianką. O piłkarza RB Salzburg starały się Manchester United i Juventus, a więc kluby mogące zaoferować mu dużo lepsze warunki finansowe. Haaland wybrał jednak ofertę Borussii, uznając, że będzie to najlepsze miejsce dla jego dalszego rozwoju.

Sprawdzony scenariusz

Klub z Dortmundu zapłacił za niego zaledwie 20 mln euro. Więcej nie musiał, bo tyle wynosiła klauzula odstępnego. Manewr z relatywnie niską kwotą odsprzedaży Haaland i jego agent Mino Raiola powtórzyli przy okazji przenosin do niemieckiej Bundesligi.

Tuż po transferze do BVB obaj panowie powtarzali, że Dortmund ma być dla Norwega tylko przystankiem i doniesienia "Bilda" zdecydowanie to potwierdzają.

Dla nowego klubu Haaland rozegrał do tej pory dwa mecze. Po boisku biegał łącznie przez 59 minut i w tym czasie zdołał strzelić aż pięć goli.

Dzięki jego trafieniom Borussia pokonała 5:3 Augsburg i 5:1 FC Koeln, zbliżając się do lidera Bundesligi RB Lipsk na cztery punkty.