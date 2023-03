Haaland i kosmiczne rekordy w Lidze Mistrzów. Zrobił to szybciej niż Lewandowski i Messi

Pierwsze starcie w Niemczech zakończyło się remisem 1:1, więc The Citizens chcieli od początku pokazać, kto bardziej zasłużył na awans. Szczególnie zależało na tym Haalandowi, który w trzech poprzednich meczach Ligi Mistrzów (z Lipskiem, Borussią Dortmund i z Kopenhagą) nie zdołał powiększyć swojego dorobku strzeleckiego. Posucha strzelecka zakończyła się we wtorkowy wieczór. Niedosyt City. Lipsk postawił się faworytowi Dwie różne połowy... czytaj dalej »

Piąty hat-trick w sezonie, nowy lider klasyfikacji strzelców

Pierwszy raz Janisa Blaswicha norweski napastnik pokonał w 22. minucie, nie dając mu szans z rzutu karnego. Gracze z Lipska jeszcze dobrze nie otrząsnęli się po utracie bramki, a Haaland cieszył się już z drugiego trafienia. W 24. minucie z dystansu w poprzeczkę huknął Kevin De Bruyne, a z dobitką błyskawicznie pospieszył Norweg, uprzedzając obrońców i trafiając do pustej bramki.

W ten sposób strzelił 30. gola w karierze w tych rozgrywkach. Jest najmłodszym zawodnikiem w historii, który dobił to tej magicznej bariery. W dniu meczu liczył dokładnie 22 lata i 236 dni. Niezwykłe jest to, że były snajper Borussii Dortmund potrzebował na ten dorobek zaledwie 25 meczów. Nie ma sobie równych również pod tym względem. Znacznie dłużej czekali na to inni wielcy snajperzy: Ruud van Nistelrooy (34 spotkania), Robert Lewandowski (46) czy Leo Messi (48).



Fastest to 30 Goals;



Erling Haaland-25 games

Van Nistelrooy-34 games

Lewandowski-46 games

Lionel Messi-48 games

Neymar Jr-49 games



Youngest to 30 Goals;



Erling Haaland

Lionel Messi

Raul González

Benzema

Muller#MCIRBL#ManCity#UCLpic.twitter.com/DGWUWvHX2O — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) March 14, 2023

A to nie był koniec strzelania Haalanda w tym spotkaniu. W doliczonym czasie do pierwszej połowy dołożył trzeciego gola, kompletując tym samym piątego (!) hat-tricka w tym sezonie.

W drugiej połowie nie zamierzał się zatrzymywać. W 54. i 57. minucie znowu był tam, gdzie powinien.

Zdobyć pięć bramek w jedynym meczu Ligi Mistrzów udało się wcześniej tylko dwóm zawodnikom - Messiemu w 2012 roku i Luizowi Adriano w 2014 r.

5 - Erling Haaland is the third player to score five goals in a single UEFA Champions League game after Luiz Adriano in October 2014 (Shakhtar Donetsk vs BATE Borisov) and Lionel Messi in March 2012 (Barcelona v Bayer Leverkusen). Playground. pic.twitter.com/0eWf7fsxgv — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2023

Jego niebywały występ we wtorkowym spotkaniu pozwolił mu zostać nowym liderem klasyfikacji strzelców tego sezonu w Champions League. Ma 10 bramek, drugi Mohamed Salah z Liverpoolu - osiem.

Klubowy legendarny rekord również pobity

Warto podkreślić, że Erling upodobał sobie strzelanie goli ekipie z Lipska. Licząc również trafienia z jego poprzedniego klubu, zaaplikował tej drużynie już jedenaście bramek, najwięcej w karierze.

Wliczając wszystkie rozgrywki w tym sezonie norweska maszyna zgromadziła 39 goli i pięć asyst w 36 meczach. Pobiła tym samym klubowy rekord Tommy'ego Johnsona z kampanii 1928/29.



Erling Haaland has scored 39 goals in a single season, breaking Tommy Johnson's #MCFC record of 38 goals set back in 1928–29. pic.twitter.com/bavqnJ6IHa — ManCityzens (@ManCityzenscom) March 14, 2023

Ostatecznie Manchester City wygrał rewanż z Lipskiem 7:0 (w dwumeczu 8:1) i czeka na ćwierćfinałowego rywala w piątkowym losowaniu Ligi Mistrzów.

Wyniki i program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 7 marca

Benfica Lizbona - FC Brugge 5:1 (pierwszy mecz - 2:0) awans: Benfica

Chelsea - Borussia Dortmund 2:0 (0:1) awans: Chelsea

środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan 0:0 (0:1) awans: AC Milan

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0) awans: Bayern

wtorek, 14 marca

Manchester City - RB Lipsk 7:0 (1:1) awans: Manchester City

FC Porto - Inter Mediolan 0:0 (0:1) awans: Inter

środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool (5:2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0)

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł