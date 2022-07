Haaland z debiutanckim golem. I to przeciwko Bayernowi

Mino Raiola, agent Erlinga Haalanda, oraz ojciec norweskiego piłkarza polecieli do Barcelony, gdzie odbyli rozmowy z prezydentem Dumy Katalonii Joanem Laportą. Głównym tematem było przedstawienie projektu, który zachęciłby Haalanda do przejścia do Barcelony.

Haaland trafił do siatki w 12. minucie. Kevin De Bruyne wygrał tuż przed polem karnym przebitkę z zawodnikiem Bayernu, podał piłkę do Jacka Grealisha, który wyłożył ją jak na tacy Norwegowi. Ten musiał dołożyć tylko nogę.



Tuż po tym trafieniu mecz przerwano z powodu burzy, a piłkarze wrócili do szatni. Po dłuższej przerwie wznowiono grę. 22-letni Norweg został zastąpiony w 46. minucie przez sprowadzonego latem z River Plate Argentyńczyka Juliana Alvareza.

Haaland zaczął robić oszałamiającą karierę jesienią 2019 roku w barwach austriackiego RB Salzburg, gdy w sześciu meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów zdobył osiem bramek. W styczniu 2020 roku był już zawodnikiem Borussii Dortmund i w swoim debiucie uzyskał hat-tricka w spotkaniu z FC Augsburg. W kolejnym sezonie Ligi Mistrzów został królem strzelców (10 bramek).

Łącznie w barwach Borussii we wszystkich rozgrywkach rozegrał 88 spotkań i zdobył 86 bramek - statystyki godne kandydata do Złotej Piłki.



W czerwcu Haaland podpisał z Manchesterem City pięcioletni kontrakt, choć mocno zainteresowany sprowadzeniem napastnika był Bayern Monachium. Zakulisowe działania ze strony działaczy mistrzów Niemiec miały mieć miejsce w czasie, gdy wciąż niewyjaśnione były losy Roberta Lewandowskiego, który nie otrzymał oferty przedłużenia kontraktu wygasającego 30 czerwca 2023 roku. Dziennikarze twierdzą, że to miał być jeden z powodów, dla których Polak postanowił już tego lata przenieść się do Barcelony.

Według niemieckich mediów całkowity koszt operacji za Haalanda mógł przekroczyć 300 milionów euro, wliczając w to pensję zawodnika, honoraria dla jego agentów oraz premie.