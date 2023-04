Haaland już jak Salah. Rekord wszech czasów coraz bliżej

Pierwszy raz na listę strzelców norweski snajper wpisał się w 13. minucie, skutecznie egzekwując rzut karny. Było to jego 31. trafienie w bieżącej kampanii Premier League. 22-latek wyrównał tym samym rekord strzelecki, jeśli chodzi o jeden ligowy sezon, Cristiano Ronaldo i Luisa Suareza. Portugalczyk tyle goli uzyskał w Manchesterze United w sezonie 2007/08, a Urugwajczyk dla Liverpoolu w rozgrywkach 2013/14.

Dwa gole od Shearera i Cole'a

32. bramkę Haaland zdobył w 25. minucie. Otrzymał wówczas prostopadłe podanie między dwójkę obrońców od Kevina De Bruyne i nie dał szans wychodzącemu z bramki Danielowi Iversenowi. W ten sposób powtórzył najlepsze osiągnięcie ikony Liverpoolu Mohameda Salaha z sezonu 2017/18.



ERLING HAALAND TIES MO SALAH’S RECORD FOR MOST PL GOALS IN A 38-GAME SEASON (32) pic.twitter.com/dTyxNG4jTF — B/R Football (@brfootball) April 15, 2023

Norweska maszyna jest już z Egipcjaninem ex aequo na trzecim miejscu na liście wszech czasów. Większy dorobek strzelecki w jednym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii zaliczyli jedynie Alan Shearer oraz Andy Cole. Obaj strzelili po 34 gole odpowiednio dla Blackburn w sezonie 1994/95 i Newcastle - 1993/94.



Mais gols em uma Premier League:



34 - Alan Shearer (94/95)

34 - Andy Cole (93/94)

32 - HAALAND (22/23)*

32 - Salah (17/18)

31 - CR7 (07/08)

31 - Suárez (13/14)

31 - Shearer (93/94)

31 - Shearer (95/96)

30 - Kane (17/18)

30 - Van Persie (11/12)

30 - Henry (03/04)



*Faltam 8 jogos pic.twitter.com/YgZHSzKTJ4 — Sala12 (@OficialSala12) April 15, 2023





Napastnik City po pierwszej połowie stracił szansę na pobicie lub choćby wyrównanie w sobotni wieczór ich wyczynów. Menedżer gospodarzy Pep Guardiola zdecydował się zmienić go w przerwie przy stanie 3:0 (skończyło się wynikiem 3:1).

Kibicom mistrza Anglii z pewnością przypomniała się niedawna sytuacja z rewanżowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z RB Lipsk, w którym Haaland zdobył pięć bramek i chociaż do końca spotkania było jeszcze pół godziny, Hiszpan zdjął go z boiska, nie dając szans na historyczne, jeśli chodzi o jeden mecz w tych rozgrywkach, szóste trafienie.

Na rekordy Shearera i Cole'a młody znakomity snajper będzie mieć jeszcze aż osiem kolejek. Wliczając wszystkie rozgrywki w tym sezonie w 40 meczach Norweg uzbierał już 47 bramek. Tyle samo uzyskał legendarny Brazylijczyk Ronaldo w swoim najlepszym sezonie 1996/97. Z tą różnicą, że R9, który wówczas miał 20 lat, potrzebował na ten dorobek 49 spotkań...



Erling Haaland has equalled Ronaldo's personal best tally for goals in a single club season:



20-year-old R9 in 1996/97:

49 games

47 goals



22-year-old Haaland in 2022/23:

40 games

47 goals



Goalscoring greatness. pic.twitter.com/w5486BWubd — Squawka (@Squawka) April 15, 2023





Wyniki sobotnich meczów 31. kolejki Premier League:

Aston Villa - Newcastle 3:0

Chelsea - Brighton 1:2

Everton - Fulham 1:3

Southampton - Crystal Palace 0:2

Tottenham - Bournemouth 2:3

Wolverhampton - Brentford 2:0

Manchester City - Leicester 3:1