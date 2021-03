Strzelił dwa gole, Borussia zawiodła. "Haaland wściekły na kolegów"

Erling Haaland to obecnie najlepszy piłkarz BVB

W tym sezonie Bundesligi Borussia spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Bez wątpienia jej najjaśniejszym punktem jest zaledwie 20-letni Haaland.

Nie inaczej było w sobotnie popołudnie. To właśnie Norweg otworzył i zamknął wynik meczu z FC Koeln. Pierwszego gola strzelił już w 3. minucie, gdy dostał świetnie podanie od Emre Cana, następnie ograł obrońcę i oddał precyzyjny strzał. Drugiego w 90., kiedy trafił do bramki z bliskiej odległości. Był to gol wyrównujący na 2:2.

W pośpiechu opuścił murawę

Remis w spotkaniu z walczącym o utrzymane FC Koeln to kolejny rozczarowujący wynik dla drużyny z Dortmundu. W efekcie po 26. kolejkach BVB plasuje się dopiero na 5. miejscu i może mieć problem, by znaleźć się w pierwszej czwórce, co automatycznie przekłada się na udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Do czwartego Eintrachtu Frankfurt traci cztery punkty. O mistrzostwie nikt nie mówi już od kilku miesięcy.

Niemieckie media zwracają uwagę, że Haaland był zły z powodu wyniku i postawy pozostałych piłkarzy Borussii, czemu dał wyraz od razu po zakończeniu meczu w Kolonii.

"To, jak bardzo Haaland był wściekły na swoich kolegów, najlepiej było widać po ostatnim gwizdku. Szybko wymienił koszulkę z Jorge Mere, a następnie w pośpiechu opuścił boisko i udał się do szatni" – napisał "Bild" w artykule zatytułowanym "Czym byłaby Borussia Dortmund bez Haalanda?".



Haaland didn't look happy after the full time whistle pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021





Nie można wykluczyć, że jeśli klub z Zagłębia Ruhry nie zdoła zająć miejsca w pierwszej czwórce, to latem Haaland spróbuje wymusić zmianę pracodawcy. Problem w tym, że chętny musiałby zapłacić za niego 150 milionów euro – tyle wynosi kwota wpisana w klauzulę odstępnego, która dopiero latem 2022 zmaleje do 75 milionów.

W obecnym sezonie Bundesligi Norweg strzelił 21 goli i jest drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych. Do prowadzącego Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium traci 14 bramek.

Wyniki meczów 26. kolejki:

Bayern Monachium – VfB Stuttgart 4:0

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 5:2

FC Koeln - Borussia Dortmund 2:2

Werder Brema - Wolfsburg 1:2

Arminia Bielefeld - RB Lipsk 0:1

Schalke - Borussia Moenchengladbach 0:3

w niedzielę:

Hoffenheim - FSV Mainz

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen

Freiburg - Augsburg