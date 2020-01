Haaland najdłużej rozmawiał z Manchesterem United, ale Borussia była skuteczniejsza

31.05 | - Pamiętam jak miałem 13 lat, to strzeliłem w jakimś meczu 13 goli - przyznał Erling Haland, od czwartku nowy bohater Norwegów. Strzelić dziewięć goli w jednym meczu podczas mistrzostw świata do lat 20 do czwartku jeszcze nikomu się nie udało. 18-latek kontynuuje rodzinne tradycje.

Choć zimowe okno transferowe dopiero się otworzyło, wiele osób zdążyło już okrzyknąć ekipę z Dortmundu królem polowania. Wicemistrzowie Niemiec za 20 milionów euro sprowadzili piłkarza, który w 22 meczach obecnego sezonu strzelił aż 28 goli, a wyścig po niego wygrali nie tylko z MU, ale również Juventusem i RB Lipsk.

Skuteczność niemieckich negocjatorów

- Borussia była bezpośrednia. Jej wysłannicy powiedzieli, że potrzebują mnie z przodu, bo pasuje im mój styl gry. Podobało mi się, jak ze mną rozmawiano i to właśnie zachęciło mnie do podpisania kontraktu z BVB. Czułem, że ja i Borussia będziemy do siebie pasować – powiedział Haaland.

Okazuje się, że znaczenie miał również fakt, że czwarta ekipa obecnego sezonu Bundesligi powróci do gry po przerwie zimowej dopiero 18 stycznia.

- To pozwoli mi lepiej poznać wszystkich ludzi. Będę miał też okazję dobrze potrenować i sprawdzić, czy to wystarczy, abym mógł znaleźć się na boisku. Chcę do wszystkiego dojść krok po kroku – przyznał mierzący 194 cm napastnik.

– Oczywiście bardzo zależy mi na występach, tym bardziej że mam też zespołowi coś do zaoferowania. Moim głównym celem jest realizowanie mniejszych celów. Wiem, że to odpowiednia droga – dodał.

Źródło: Getty Images Erling Haaland - Borussia Dortmund

To nie czas na Manchester United

Agent Haalanda Mino Raiola nie ukrywał, że najwięcej czasu Norweg poświęcił rozmowom z United. Jego klient od początku jednak uważał, że przenosiny do Anglii nie byłyby dobrą decyzją.

- Najczęściej rozmawiał właśnie z Czerwonymi Diabłami. Wszyscy tam mieli okazję, by porozmawiać z nim osobiście. Pozwoliliśmy na to ze względu na Ole Gunnara Solskjaera. Widać jednak było, że na tym etapie kariery Erling nie uważał tego za dobrą opcję. Nie ma oczywiście nic do Manchesteru United czy Solskjaera. Wybrał jednak Borussię, z czego bardzo się cieszę. W tej chwili to najlepszy klub dla niego. Oczywiście, gdyby zdecydował się na grę w Manchesterze, byłbym zobowiązany wytransferować go właśnie tam – podkreślił Raiola.