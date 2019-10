19-latek szturmem bierze Ligę Mistrzów. Jest lepszy od Lewandowskiego

Fenomenalny nastolatek z Norwegii sprawia wrażenie jakby nie wiedział, czym jest układ nerwowy. Z wielką europejską piłką przywitał się hat-trickiem przeciwko Genkowi, później poprawiając jeszcze trafieniem w spotkaniu z Liverpoolem. Szczęście nowicjusza? Nic z tych rzeczy, kiedy trzeba było zagrać z kolejnym potentatem z Neapolu, noga mu nie zadrżała. Następne dwa gole i w stronę Haalanda jeszcze raz spłynęła lawina zachwytów.

Źródło: Getty Images Erling Haaland strzelił dwa gole Napoli

Wyprzedził "Lewego", pobił Raula

Po wtorkowych spotkaniach Champions League niekwestionowanym królem rozgrywek był Robert Lewandowski. Polak, czego nie dotknął, zamieniał w złoto, uzbierał pięć trafień i wydawało się, że jego dorobek na tym etapie trudno będzie poprawić. Tymczasem Haaland miał zupełnie odmienne zdanie i to on jest teraz najbliżej korony króla strzelców.

Ale wcale nie to jest najbardziej imponujące. Okazuje się, że w rozgrywanej od 1992 roku Lidze Mistrzów piłkarza z sześcioma golami po trzech pierwszych meczach po prostu nie było. Powtórzmy - w przypadku Haalanda trzech pierwszych meczach Champions League w karierze, z czego dwa były przeciwko Liverpoolowi i Napoli. Statystyczny serwis "Opta" określa ten wyczyn jednym, bardzo wymownym słowem - "fenomen".



6 - Erling Haaland is the first ever player to score as many as six goals in his first three Champions League appearances. Phenomenal. pic.twitter.com/9IqD7Y86iL — OptaJoe (@OptaJoe) 23 października 2019





Kolejny wyczyn napastnika Salzburga odnotowuje ESPN. Amerykanie podkreślają, że zdobywając sześć bramek, Haaland stał się najskuteczniejszym nastolatkiem w historii. Dotąd to miano dzielili między siebie Kylian Mbappe i Raul Gonzalez, którzy przed 20. urodzinami trafiali pięciokrotnie.