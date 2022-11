Kłopoty zdrowotne Haalanda. Nie zagra w Lidze Mistrzów

- Wciąż nie jest w stu procentach gotowy i nie trenuje z drużyną. Nie chcemy podejmować ryzyka, to nie miałoby sensu. Liczymy, że będzie w pełni sił na spotkanie ligowe z Fulham - powiedział na konferencji prasowej Guardiola.



Przed ostatnią kolejką fazy grupowej Champions League Manchester City ma 11 punktów i zapewniony awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca grupy G. Z Fulham w angielskiej ekstraklasie zagra w sobotę.

Źródło: Getty Images Erling Haaland w barwach Manchesteru City

Walker i Phillips mogą zdążyć na mundial