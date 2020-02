"Nawet Zlatan zabłysnął później". Haaland norweską nadzieją na awans do Euro 2020

Video: PAP/EPA

Erling Haaland błyszczy w Bundeslidze

25.01 | Do Bundesligi nie wszedł z drzwiami, ale z całą futryną, jak nikt dotychczas. Bo nikomu wcześniej, aż do piątku, nie udało się strzelić pięciu goli w dwóch pierwszych meczach na niemieckich boiskach. 19-letni Erling Haaland zrobił to w niespełna godzinę. Nic dziwnego, że w Niemczech oszaleli na jego punkcie.

