Bayern dołączył do kolejki po Haalanda. "Do poziomu Lewandowskiego jeszcze sporo mu brakuje"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

- Dołączenie do Bayernu byłoby dla niego bardzo trudne w tym momencie. Przyczyna jest oczywista. Nadal sporo mu brakuje, by osiągnąć poziom Lewandowskiego - uważa Berntsen, który trenował Haalanda na początku jego kariery w Bryne FK.

Rosły nastolatek zdumiewa swoją skutecznością w bieżącym sezonie. We wszystkich rozgrywkach zdobył aż 26 bramek w 18 występach. W samej Lidze Mistrzów już siedmiokrotnie trafiał do siatki, choć za nami dopiero cztery kolejki fazy grupowej. Nic dziwnego, że utalentowany napastnik wzbudził zainteresowanie największych klubów Starego Kontynentu. Najczęściej łączony jest z przenosinami do Premier League, lecz według ostatnich informacji "Kickera", mistrzowie Niemiec również chętnie widzieliby go w swoim składzie.

W Monachium Haaland byłby jednak tylko opcją rezerwową dla Lewandowskiego. Zdaniem Alfa-Ingve Berntsena 19-latek powinien jeszcze wstrzymać się z przenosinami do mocniejszej ligi, gdyż może to negatywnie wpłynąć na jego dalszy rozwój.

- Wymagania taktyczne w Bayernie czy Liverpoolu byłyby dla niego zbyt wysokie na tę chwilę, wszak do tej pory grał tylko w Norwegii oraz Austrii. I to przez krótki okres - zauważa norweski szkoleniowiec.

- Erling ma dominujący charakter, więc przesiadywanie na ławce rezerwowych nie byłoby dla niego łatwe. Tak długo, jak Lewandowski będzie grał na obecnym poziomie, przeprowadzka do Bayernu nie ma sensu - dodał Berntsen.

Źródło: Getty Images Erling Haaland i Martin Odegaard to największe nadzieje norweskiego futbolu

Nauka na błędach

Haaland to niejedyny talent norweskiej piłki, który w ostatnich latach przyciągnął uwagę czołowych europejskich klubów. Martin Odegaard już w wieku 15 lat strzelał gole w swojej rodzimej ekstraklasie. Rok później przystał na ofertę Realu Madryt, gdzie jego kariera znacznie wyhamowała. Według Berntsena napastnik FC Salzburg obrał lepszą ścieżkę rozwoju.

- Szum wokół niego jest podobny do tego, który otaczał Odegaarda. Droga obrana przez Erlinga jest jednak zupełnie odmienna. W wieku 16 lat odszedł do większego klubu w Norwegii (Molde FK - przyp. red.), ale potem nie zdecydował się na transfer do europejskiego giganta, tylko do Salzburga grającego w austriackiej ekstraklasie - wyjaśnia Berntsen.

- To zasługa jego ojca, który jest również jego agentem i zawsze podejmował mądre decyzje. W przypadku Odegaarda pomysł nie polegał na tym, że mógłby natychmiast grać na tym poziomie. Erling był lepiej chroniony niż Martin - uważa były trener Haalanda.

Dotychczasowe wybory podejmowane przez utalentowanego piłkarza procentują i pozwalają mu błyszczeć nie tylko w austriackiej Bundeslidze, ale również Lidze Mistrzów. Jednak jeśli utrzyma swoją znakomitą dyspozycję strzelecką, transfer do wielkiego klubu w przyszłości będzie naturalnym krokiem w jego dalszej karierze.