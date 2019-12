"Okazja" tylko pozornie. Gigantyczne prowizje dla ojca i agenta

Jeden z największych talentów wśród napastników Erling Braut Haaland podpisał kontrakt z Borussią Dortmund. 19-latek, który kapitalnie spisywał się w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, został wykupiony z Red Bull Salzburg za 20 milionów euro. Norweg związał się z BVB umową do 2024 roku.

Haaland trafił do Borussii Dortmund

Haaland trafił do Borussii Dortmund

Haaland przechodzi do wielkiego klubu. Okazyjna kwota Rewelacja... czytaj dalej »

Haaland jest odkryciem obecnej edycji Ligi Mistrzów. Austriacki zespół co prawda odpadł po fazie grupowej, ale Norweg z ośmioma golami zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców. Więcej - 10 bramek - ma tylko Robert Lewandowski.

19-latek był jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy młodego pokolenia w ostatnim czasie. Do niedawna, bo w niedzielę Borussia potwierdziła kupno norweskiego napastnika z FC Salzburg.

Nie brakowało głosów, że klub z Zagłębia Ruhry zrobił świetny interes, płacąc za utalentowanego młokosa "tylko" 20 milionów euro odstępnego. Pisano, że taka kwota to "okazja". Jednak wspomniany transfer ma drugie dno.

"Całość zamyka się w 85 milionach"

Agentem Haalanda jest Mino Raiola. Obecnie nie ma twardszego i bardziej wymagającego agenta piłkarskiego - jego klienci zmieniają pracodawcę tylko za duże bądź ogromne pieniądze. Nie inaczej jest z prowizją dla samego Holendra o włoskich korzeniach - negocjujący klub zawsze musi liczyć się z tym, że Raiola zażąda za przeprowadzany transfer dużych pieniędzy.

Tak też wydaje się być w tym przypadku. Według informacji dzienników "La Gazzetta dello Sport" i "Tuttosport" Borussia rzeczywiście zapłaciła Salzburgowi 20 milionów, ale ponadto musiała zapłacić około 10 milionów euro ojcu piłkarza, Alfa-Inge Haalandowi i aż 15 milionów euro Raioli. Jeśli doda się do tego aż 40 milionów pensji dla zawodnika za pięć lat gry, to całość zamyka się w 85 milionach.

"Każdy ma swoją cenę i Bianconeri zdecydowali się wycofać o jeden krok wcześniej, by uniknąć problemów w szatni i finansowej niestabilności. W klubie uznali, że nie ma sensu wykładać tak wielkich pieniędzy za piłkarza, który w układance Maurizio Sarriego byłby dopiero czwartym wyborem. Bo choć Haaland jest bardzo młody i dobry, to najpierw musiałby się przyzwyczaić do nowego stylu gry w Serie A oraz zaadoptować w tak wielkim klubie jak Juventus" - napisał "Tuttosport".

Na tym nie koniec. Brytyjskie media twierdzą, że Raiola zażądał bardzo dużego procentu od kolejnego transferu Haalanda. To właśnie ta kwestia sprawiła, że z negocjacji wycofał się najpierw Manchester United, a później Juventus. Oba kluby doskonale pamiętają cyrk związany z Paulem Pogbą, który po czterech latach spędzonych w Turynie zdecydował się na powrót na Old Trafford. Negocjacje trwały w nieskończoność, a Raiola zarobił na transakcji aż 27 milionów euro.

Ponadto Holender miał nalegać, by w kontrakcie znalazł się zapis gwarantujący piłkarzowi rozegranie przynajmniej 50 procent spotkań w pierwszym składzie. Oczywiście w przypadku, jeśli będzie w pełni zdrowy. W United i Juventusie Norweg nie mógłby liczyć na tak regularne występy w podstawowej jedenastce.

W Dortmundzie powinien mieć łatwiej. W obecnym sezonie rolę wysuniętego napastnika pełni nominalny ofensywny pomocnik Marco Reus, a jego zmiennikiem jest Paco Alcacer. Jednak Hiszpan jest niezadowolony i może odejść w styczniu, co dałoby Haalandowi jeszcze większe szanse na zadomowienie się w wyjściowym składzie.