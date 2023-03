Kontuzja asa Manchesteru City. "Bardzo to przeżył"

Norweski piłkarz nie opuścił Rosji. "Nie rozumiem, dlaczego ludzi to dziwi" Skreślony został... czytaj dalej » Napastnik Manchesteru City nabawił się jej w sobotnim ćwierćfinale Pucharu Anglii z Burnley (6:0), który i tak zakończył z trzema golami na koncie.

- Po poniedziałkowych badaniach i testach stało się jasne, że nie zagra w meczach z Hiszpanią i Gruzją. Lepiej, żeby leczył się w klubie – powiedział Ola Sand, lekarz reprezentacji Norwegii.

"Erling bardzo to przeżył"

W grupie A oprócz Norwegii, Gruzji i Hiszpanii są także Cypr i Szkocja. W sobotę Norwegowie zagrają z Hiszpanią w Maladze, a we wtorek zmierzą się z Gruzją w Batumi.



Erling Braut Haaland will miss the games against Spain and Georgia due to a groin injury #MCFC



Haaland has left the Norway squad, as official FA statement announced. pic.twitter.com/iAbvgZQZuu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2023





- Erling bardzo to przeżył, gdy zdał sobie sprawę, że nie może grać dla drużyny. Na szczęście mamy dużo pewności siebie, talentu i jedności, aby zdobywać punkty w kolejnych meczach - oświadczył selekcjoner Stale Solbakken.

Haaland jest kluczowym zawodnikiem reprezentacji Norwegii, dla której strzelił 21 goli w 23 występach. 22-letni napastnik w tym sezonie zachwyca skutecznością. Zdobył 42 bramki w 37 meczach w Manchesterze City. W starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z RB Lipsk wpisał się na listę strzelców pięć razy.