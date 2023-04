"Magiczny eliksir" prosto pod drzwi Haalanda. Kilka litrów dziennie, później masa goli

Zobacz przygotowania piłkarzy Manchesteru City do spotkania z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Koncertowa gra Manchesteru City. Arsenalowi mistrzostwo wymyka się z rąk Manchester City... czytaj dalej » Gdy latem norweski snajper związał się z The Citizens pięcioletnią umową, można było spodziewać się, że okaże się dużym wzmocnieniem zespołu Pepa Guardioli. Ale że aż takim?

W środowym hicie z Arsenalem zdobył 33. bramkę w trwającym sezonie ligowym. Brakuje mu jeszcze jednej, aby wyrównać rekord Premier League. Przy czym już jest najlepszy, jeśli uwzględnić jedynie lata z 38 meczami w sezonie. Dotychczas dzielił rekord z Egipcjaninem Mohamedem Salahem (32 gole w rozgrywkach 2017/18).

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Haaland ma już 49 trafień w 43 spotkaniach. Jak na 22-latka i debiutancki sezon w uważanej za najtrudniejszą lidze angielskiej to statystyki wręcz kosmiczne.

Transportowany "magiczny eliksir"

Co sprawia, że jest tak doskonały, silny i nietypowo biega? Wiadomo nie od dziś, że na doskonałość sportowca wpływają nie tylko ciężkie treningi w klubie czy na siłowni, ale też, a może przede wszystkim, dieta. U Haalanda jednak mocno odbiega ona od tej u innych znakomitych zawodników.

Nie tak dawno norweska maszyna opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia, na których pozuje z dwiema butelkami mleka. "Ja i mój magiczny eliksir" - podpisał Norweg i wyjawił, że wypija codziennie litry mleka.



Okazuje się, że pochodzi ono nie ze sklepu, ale prosto od krowy z małej mleczarni w jego rodzinnej miejscowości Bryne i codziennie dostarczane jest samolotem pod jego drzwi.

- Erling wypija kilka litrów mleka dziennie i nie może być pasteryzowane tylko wyłącznie surowe - wyjaśnił w mediach społecznościowych jego ojciec Alf Inge, piłkarz Manchester City w latach 2000-2003 przedstawiając zdjęcie, na którym sam doi krowę w Bryne.



- Staram się to robić osobiście jak tylko jestem w Norwegii, aby Erling miał zawsze produkt najwyższej jakości. Transport do Manchesteru trwa zaledwie kilka godzin - dodał.



Mleczarnia w 12-tysięcznym Bryne jest z kolei dumna z tego, że światowa gwiazda futbolu pije jej produkt. Właściciele podkreślili, że znają piłkarza od dziecka, gdyż zawsze po treningach przychodził napić się świeżego mleka od krowy, którą sam doił. Teraz dowożą je na oddalone o zaledwie 21 kilometrów lotnisko Sola w Stavanger, skąd samolotem dostarczane jest codziennie do Manchesteru.

Pytany przez brytyjskich dziennikarzy o swoje zamiłowanie do mleka, piłkarz wyjaśnił, że jest to magiczny i energetyczny "napój norweskich trolli", na którego bazie przyrządza też koktajle z kapustą i szpinakiem. Haaland i kosmiczne rekordy w Lidze Mistrzów. Zrobił to szybciej niż Lewandowski i Messi Po trzech meczach... czytaj dalej »

Sześć tysięcy kalorii dziennie

A to nie koniec żywieniowych zwyczajów Erlinga. W dokumencie o jego transferze z Borussii Dortmund "Haaland - wielka decyzja" sam zawodnik wyjawił, że żywi się w niecodzienny sposób.

Napastnik pokazywał w nim różne produkty mięsne, w tym kawałki krowiego serca i wątroby i mówił do swojego rozmówcy. - Ty tego nie jesz, ale ja dbam o swoje ciało. Myślę, że najważniejsze jest jedzenie produktów najwyższej jakości, i jak najbardziej lokalnej. Moje mięso dostarczają mi dostawcy, których zwierzęta pasą się na wolnym powietrzu, w ich ciało nie ingeruje farmakologia - podkreślał.

Szokująca jest liczba kalorii, które spożywa dziennie. By utrzymać swoją wagę, umiarkowanie aktywny mężczyzna w wieku od 20 do 45 lat spożywa średnio 2600 kalorii dziennie. U Haalanda wynosi ona nawet 6 tysięcy.

Jego ulubioną potrawą jest lasagne, przyrządzana przez jego tatę. Według norweskich mediów to typowy posiłek norweskiego piłkarza przed meczami.

Ważne miejsce w jego codziennym rytuale zajmują też filtrowana woda oraz słońce. - Pierwszą rzeczą, którą robię rano, jest dopuszczenie do moich oczu promieni słonecznych, to dobre dla rytmu dobowego - tłumaczył. Pytanie, czy w pochmurnym Manchesterze mu go nie brakuje.

Nie bez znaczenia mają być też, jak napisali niedawno dziennikarze "Daily Mail", specjalne okulary o niebieskich lub pomarańczowych szkłach, które niwelują wpływ energii emitowanej przez naturalne światło i ekrany.