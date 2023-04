Hollywood czeka na Haalanda. "Nie jest już tylko gwiazdą futbolu"

Haaland w środę po strzeleniu w 95. minucie gola w meczu z Arsenalem (wygranym przez Manchester City 4:1) rozpuścił swoje długie blond włosy i - jak skomentowała stacja BBC - na zbliżeniach wyglądał jak Chris Hemmsworth w roli boga Wikingów w filmie ”Thor”, a nawet lepiej.



Piłkarz opublikował też na drugi dzień na Instagramie swoje zdjęcie w stroju wojownika wikińskiego i otrzymał 2,4 miliona komentarzy. Na portalu ma 28 milionów obserwujących, co - jak uważają eksperci branży nowych mediów - jest ewenementem. Firma Instrack monitorująca portal oceniła, że w październiku liczba stałych sympatyków Norwega przekroczy 40 milionów.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

"Jest produktem nowych czasów"

"Magiczny eliksir" prosto pod drzwi Haalanda. Kilka litrów dziennie, później masa goli Erling Haaland do... czytaj dalej » Dag Inge Fjeld, wykładowca wyższej szkoły marketingu w Oslo, w rozmowie z kanałem norweskiej telewizji TV2 ocenił, że 22-letni Haaland ze swoim wyglądem i posturą wyjątkowo pasuje do takich hollywoodzkich produkcji jak "Władca pierścieni" czy "Gra o Tron" lub jakiegoś nowego filmu o Wikingach i zdaniem wielu ekspertów od PR z pewnością to nastąpi w już bardzo niedługim czasie.



Podkreślił, że Haaland nie wywołuje skandali i nie ma wrogów. Mało się wypowiada w gazetach i telewizji, a jeżeli już, to bardzo krótko, co powoduje tajemniczość.



- Jest produktem nowych czasów i opiera się głównie na mediach społecznościowych, gdzie sam decyduje o przekazie na swój temat. Swoją osobowością wysysa cały tlen z miejsc, gdzie się tylko pojawia, a to właśnie uwielbia świat filmu. On nie jest już tylko gwiazdą futbolu, lecz wielkim medialnym celebrytą - dodał Fjeld.