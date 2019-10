Strzela gola za golem, ale ma dość spekulacji transferowych. "W skali od 1 do 10 jestem znudzony na 9,9"

Napastnik Red Bull Salzburg jest w tym sezonie prawdziwą sensacją. Wziął się znikąd, a w 11 meczach zdobył już 18 bramek. Rozgrywki nie mają dla niego żadnego znaczenia. Strzela wszędzie. W debiucie w Lidze Mistrzów popisał się hat trickiem z Genkiem. W środę na Anfield strzelił gola Liverpoolowi, choć w dniach poprzedzających to wydarzenie z powodu choroby praktycznie nie trenował.

Bramka złotego 19-latka w takim meczu siłą rzeczy rozpaliła wyobraźnię brytyjskich dziennikarzy, którzy zaczęli przymierzać Haalanda do Manchesteru United. Wybór to nieprzypadkowy: "Czerwone Diabły" prowadzi wielki poprzednik Haalanda Norweg Ole Gunnar Solskjaer. Panowie świetnie się znają. Nim Solskjaer objął stery na Old Trafford, był trenerem Molde. To właśnie u niego 17-letni wówczas Haaland stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce, nim upomnieli się o niego mistrzowie Austrii.

Manchester United wydaje się więc pierwszym wyborem utalentowanego napastnika, ale na razie on nic sobie z tego zainteresowania nie robi.

- Nudzi mnie to. Jestem znudzony. W skali od 1 do 10 jestem znudzony na 9,9 - odpowiedział norweskiemu dziennikowi "VG" na pytanie o swoją przyszłość.

- Zainteresowanie mediów jest ogromne. Klub trochę mnie przed tym broni, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie mnie bronił bardziej - przyznał 19-latek.

Czerwone Diabły są w kryzysie - w Premier League zdobyły zaledwie 9 punktów w siedmiu meczach i plasują się na 10. miejscu w tabeli. Natomiast w Lidze Europy ostatnio zaledwie bezbramkowo zremisowały na wyjeździe z AZ Alkmaar. Dlatego nie dziwi, że dziennikarze szukają piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić klub z Old Trafford.