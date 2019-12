Haaland przechodzi do wielkiego klubu. Okazyjna kwota

10.12 | Triumfatorzy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów FC Liverpool do ostatniej kolejki fazy grupowej musiał walczyć o awans do 1/8 finału rozgrywek. Sprostał jednak zadaniu, pokonując na wyjeździe Red Bull Salzburg 2:0.

W obecnej edycji Ligi Mistrzów Haaland w barwach Salzburga strzelił osiem goli w sześciu meczach. Doskonale spisywał się też w austriackiej Bundeslidze. Tam w 14 spotkaniach trafił do siatki rywali 16 razy i miał sześć asyst. To imponujące statystyki, jak na 19-latka. Nic dziwnego, że Haaland wzbudzał olbrzymie zainteresowanie największych europejskich klubów.

Kolejka chętnych

Haaland przebiera w ofertach. Jedna z nich gwarantuje ogromne zarobki Kiedy masz... czytaj dalej » Jak podawały media, o dynamicznego napastnika walczyły m.in. Bayern Monachium (gdzie miałby stać się wsparciem dla Roberta Lewandowskiego), RB Lipsk, Juventus czy Manchester United. Wydawało się, że to właśnie Czerwone Diabły były najbliżej pozyskania młodego talentu. Podobno na Old Trafford piłkarz mógłby liczyć na pięcioletni kontrakt opiewający na 200 tysięcy funtów tygodniowo plus gigantyczne bonusy. Magnesem miał być dla niego także trener, rodak Ole Gunnar Solskjear.

Ostatecznie Haaland postawił jednak na Borussię Dortmund, która słynie z doskonałego wprowadzania do składu młodych zdolnych piłkarzy. Zdaniem niemieckich mediów, namówił go do tego menedżer Mino Raiola, twierdząc, że na Premier League jest jeszcze za wcześnie. Norweg w BVB podpisał kontrakt do 2024 roku.



Håland pic.twitter.com/zqqoevH8tF — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019





Niepowtarzalna okazja

"20 milionów - okazja" - w ten sposób pozyskanie Haalanda skomentował magazyn "Kicker". Taką kwotę odstępnego miał wpisaną w umowę z Salzburgiem norweski napastnik. W dzisiejszych czasach to faktycznie bardzo okazyjna kwota. Działacze Borussii mogą się czuć, jakby rozbili bank.

Z drugiej strony w Red Bull Salzburg też nie powinni bardzo narzekać. Haaland trafił tam z Molde w styczniu obecnego roku za zaledwie pięć milionów euro. Z Salzburgiem wiązał go kontrakt do czerwca 2023, ale już wiadomo, że go nie wypełni. W zimowym oknie transferowym młody Norweg zmieni pracodawcę.