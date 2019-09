Eriksen narzeka: chciałbym decydować o swojej przyszłości jak w Football Managerze

Arsenal najpierw rozdawał prezenty, później dogonił Tottenham Arsenal... czytaj dalej »

Eriksen, którego kontrakt z Tottenhamem wygasa w czerwcu 2020 roku, nie komentował medialnych plotek. W końcu zdecydował się zabrać głos.

- Nie czytam doniesień na swój temat. Pojawia się wiele plotek, ale omijam je. Dzięki temu mam spokojną głowę. To oczywiste, że w ostatnim czasie jest ich więcej, ponieważ moja umowa powoli dobiega końca. Wiem, że wiele osób interesuje to, gdzie chciałbym grać. To normalne, gdy występujesz w wielkim klubie - oznajmił Eriksen.

W grze jest łatwiej

Obecnie Eriksen przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Danii, która przygotowuje się do meczów z Gibraltarem i Gruzją w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Tam dziennikarze zapytali piłkarza o jego sytuację klubową.

- Chciałbym móc samemu decydować o sprawach dotyczących swojej przyszłości, tak jak można to robić w Football Managerze. To nie byłoby takie złe, ale niestety tak się nie da. Taka jest piłka. Nigdy nie można przewidzieć, co się wydarzy. Decyduje wiele czynników - odpowiedział Eriksen.



Christian Eriksen: 'I wish I could decide my future like in Football Manager.' By @m_christensonhttps://t.co/bZ7FM02iF9 — Guardian sport (@guardian_sport) September 3, 2019

Problematyczny przepis

Kluby z Premier League mogą kupować piłkarzy do momentu rozpoczęcia rozgrywek. Później można jedynie sprzedawać, co zdaniem Eriksena jest problematyczne nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim trenerów.

- Myślę, że większość angielskich klubów chciałaby, żeby okno transferowe kończyło się w tym samym momencie, co w innych krajach. Trener nie znajduje się w komfortowej sytuacji, gdy tak naprawdę nie wie, kogo będzie miał do dyspozycji - tłumaczył 27-latek.

Zaskakujący początek

Dotychczas lider reprezentacji Danii nie zawsze znajdował uznanie w oczach trenera Mauricio Pochettino. W 4 kolejkach Premier League wychodził w podstawowej jedenastce zaledwie dwa razy.

- Chciałbym rozpoczynać każdy mecz w podstawowym składzie. Myślę, że trzeba spytać szkoleniowca, dlaczego tak nie było - oznajmił Duńczyk.

W ostatniej kolejce Premier League Eriksen strzelił swojego pierwszego gola w tym sezonie. Tottenham zremisował w derbach Londynu z Arsenalem 2:2.