Ajax nie odda trenera. Erik ten Hag przedłużył kontrakt

"Byłem na wózku, a teraz jestem w Realu Madryt" Miał już nie grać... czytaj dalej » W minionym już sezonie Ajax w znakomitym stylu wywalczył mistrzostwo oraz Puchar Holandii, a w Lidze Mistrzów był o włos od finału - zespół odpadł dopiero w półfinale z Tottenhamem, gdy w ostatnich sekundach meczu rewanżowego gola strzelił Lucas Moura. Za sukcesami klubu z Amsterdamu stoi 49-letni Ten Hag.

Mimo że niemieckie media typowały go do roli trenera Bayernu Monachium, a oprócz tego był łączony m.in. z Barceloną i Chelsea, to przynajmniej przez rok nigdzie się nie ruszy. Holender właśnie przedłużył umowę z Ajaksem do czerwca 2022 roku, co oznacza, że powinien zostać na ławce minimum do końca rozgrywek 2019/2020.

Będzie trudno o powtórkę

– Jestem szczęśliwy. Mamy za sobą fantastyczny rok, ale chcemy pójść za ciosem i dalej się rozwijać. Nasze ostatnie wyniki były fenomenalne i wiem, że powtórzenie ich będzie dla nas trudnym zadaniem. My jednak postawiliśmy sobie kolejne cele, które zamierzamy zrealizować - powiedział Ten Hag na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Jeszcze kilka miesięcy temu media w Holandii nie były mu przychylne, nie wierzyły w Ajax z Ten Hagiem na ławce. Były piłkarz i ekspert telewizyjny Johan Derksen wprost nazwał Ten Haga "wieśniakiem" - naśmiewał się z jego akcentu oraz głosu i dodatkowo wysyłał go na "lekcje poprawnej wymowy". W klubie nikt nie miał jednak wątpliwości - to właściwa osoba na właściwym stanowisku.



Our vision, our future. #ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) 20 czerwca 2019

Ciąg dalszy ma nastąpić

- Będziemy dalej budować zespół w ten sam sposób. W sposób, który zaproponował Erik. Nie będzie to łatwe zadanie, bowiem kilku zawodników może opuścić Ajax. Chcemy ich odpowiednio zastąpić. Jestem przekonany, że Ten Hag znowu stworzy dobrą i zgraną drużynę. To jego zadanie - dodał Marc Overmars, dyrektor sportowy Ajaksu, a w latach 1992 - 1997 zawodnik klubu z Johan Cruyff Arena.

Piłkarze Ajaksu, dzięki spektakularnym występom w Lidze Mistrzów, byli na ustach całej Europy. Do FC Barcelona już trafił Frankie de Jong, wciąż niepewna jest przyszłość Matthijsa de Ligta, który ma oferty z PSG, Manchesteru United i Manchesteru City. Wiele klubów w Europie pyta również o Davida Neresa i Hakima Ziyecha. Teraz przed szkoleniowcem trudne zadanie, by jak najlepiej wykorzystać letnie okienko transferowe i zastąpić wyżej wymienionych zawodników.