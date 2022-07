Trener Manchesteru United przerwał milczenie w sprawie Ronaldo

Od pewnego czasu trwają spekulacje na temat przyszłości 37-letniego Ronaldo, który miał wyrazić chęć odejścia z klubu, aby w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów. Manchester United zajął dopiero szóste miejsce w Premier League i nie zakwalifikował się do tych elitarnych rozgrywek.

Słynny Portugalczyk nie tylko nie pojawił się jak dotąd w klubie, ale również nie wyleciał w piątek z drużyną na przedsezonowe tournee do Tajlandii, powołując się na problemy rodzinne. To jeszcze bardziej podsyciło spekulacje na temat możliwego transferu. Najczęściej mówiło się o przeprowadzce do Chelsea. Ronaldo bliżej odejścia? Nie poleci z Manchesterem United W piątek... czytaj dalej »

Ten Hag: to sprawa między Cristiano a mną

Klub z Old Trafford zapewnia jednak, że mający jeszcze roczny kontrakt Ronaldo nie jest na sprzedaż.

Chęć zatrzymania u siebie utytułowanego piłkarza podtrzymał nowy szkoleniowiec Manchesteru United.

Temat przyszłości Ronaldo zdominował konferencję prasową w Bangkoku przed wtorkowym meczem towarzyskim z Liverpoolem.

- Nie ma go z nami z powodów osobistych, to wszystko. Planujemy z Cristiano ten sezon. Nie mogę się doczekać współpracy z nim - powiedział Ten Hag.



- On nie jest na sprzedaż. Cristiano pozostaje w naszych planach i chcemy wspólnie odnieść sukces. Rozmawiałem z nim, zanim pojawił się ten temat. To była naprawdę dobrą rozmowa - dodał.



Poproszony o rozwinięcie tematu, Ten Hag powiedział: - To sprawa między Cristiano a mną. Mogę tylko potwierdzić, że mamy ze sobą naprawdę udaną rozmowę - powtórzył.