Trener Ajaksu: jesteśmy winni kibicom mistrzostwo Holandii

Piłkarze Ajaksu trenowali na swoich obiektach przed rewanżowym spotkaniem półfinału Ligi Mistrzów z Tottenhamem. W pierwszym meczu ekipa z Amsterdamu wygrała 1:0 i stoi przed dużą szansą wejścia do finału rozgrywek po raz pierwszy od 1997 roku!

Zobacz, co powiedział trener Ajaksu Erik ten Hag po przegranym starciu z Tottenhamem w półfinale Ligi Mistrzów.

- Porażka w półfinale była dla nas ogromnym ciosem, długo możemy nie stanąć przed podobną szansą. Pogodzenie się z tym nie jest łatwe - wyznał trener ekipy z Amsterdamu.

"Puchar już jest nasz, teraz czas na ligę"

Ajax przygodę z Ligą Mistrzów rozpoczął pod koniec lipca, kiedy wiele europejskich klubów przebywa jeszcze na wakacjach. - Musimy sobie uświadomić, że mieliśmy wspaniały sezon w pucharach. Rozpoczęliśmy wszystko 25 lipca meczem ze Sturmem Graz w drugiej rundzie eliminacji, a miejsce w finale straciliśmy 8 maja - mówił ten Hag.

Jego ekipa jeszcze w 55. minucie prowadziła z Tottenhamem 2:0 i była blisko siódmego w historii finału Ligi Mistrzów. Dwa gole Lucasa Moury wprowadziły jednak nerwowość w poczynaniach miejscowych, a ten strzelony w szóstej minucie doliczonego czasu - też przez Mourę - odebrał drużynie 49-letniego szkoleniowca szanse na grę o najważniejsze europejskie trofeum klubowe.

- Porażka miała gorzki smak i dla nas, i dla naszych kibiców, ale to, co zrobili po ostatnim gwizdku było wspaniałe. Mimo porażki czuliśmy ich wsparcie. Teraz musimy się im odwdzięczyć. Jesteśmy zobowiązani do zdobycia mistrzowskiego tytułu - zadeklarował trener Ajaksu.

- Jeszcze nie wiem, których piłkarzy będę miał do dyspozycji w niedzielnym meczu z Utrechtem, ale to bez znaczenia. Musimy wygrać ten mecz. Krajowy puchar już jest nasz, teraz czas na ligę - dodał ten Hag.

Tyle samo punktów co PSV

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Eredivisie Ajax ma tyle samo punktów co PSV. Drużynę z Amsterdamu czekają jeszcze mecze - z walczącym o europejskie puchary Utrechtem oraz wyjazdowe starcie z broniącym się przed spadkiem Graafschap.

Znacznie trudniejsze zadanie stoi przed piłkarzami z Eindhoven. Zespół Marka van Bommela zagra na wyjeździe z czwartym AZ Alkmaar oraz podejmie Heracles, mający szanse na miejsce w Lidze Europy.