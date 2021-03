Niesłychana wpadka przy powołaniu. Piłkarz Bayernu przez pomyłkę nie zagra w reprezentacji

Choupo-Moting jest kapitanem reprezentacji Kamerunu i wartościowym zmiennikiem Roberta Lewandowskiego w Bayernie. W barwach narodowych rozegrał dotąd 53 mecze i strzelił 13 goli. Z kolei w Niemczech ma na koncie pięć trafień we wszystkich rozgrywkach. Do jego formy nie ma zastrzeżeń.

Jakież więc musiało być zdziwienie 32-letniego napastnika, kiedy nie dostał powołania do kadry na dwa najbliższe mecze eliminacji Pucharu Narodów Afryki. Wkrótce okazało się, że to niejedyne zaskoczenie w tej sprawie.

Źródło: Getty Images Maxim Choupo-Moting jest zmiennikiem Roberta Lewandowskiego

"Brak profesjonalizmu"

Rywale Polaków drżą przed Lewandowskim. "Musimy deptać mu po piętach" Węgrzy doceniają... czytaj dalej » Kiedy kameruńska federacja opublikowała listę powołanych zawodników, w mediach rozpętała się burza. Wszyscy dziwili się, dlaczego nie ma na niej Choupo-Motinga. Trener Nieposkromionych Lwów Antonio Conceicao dopytywany o swojego kapitana odparł, że ten nie odpowiedział na zaproszenie.

To oświadczenie nie spodobało się z kolei ojcu zawodnika. Camille Just Choupo-Moting stanowczo zaprzeczył tym rewelacjom. Zapewnił, że jego syn był gotowy do gry w reprezentacji, a Bayern wyraził na to zgodę. Jednak zaproszenie nigdy nie dotarło do Monachium.

- Federacja skontaktowała się ze mną, aby wyjaśnić, co się dzieje - tłumaczył Camille Just na antenie NAJA TV. - Spytałem więc w Bayernie, ale tam powiedzieli mi, że nie otrzymali powołania dla syna. Wygląda na to, że w federacji wysłali zaproszenie na zły adres mailowy i zauważyli to dopiero w poniedziałek. Dla mnie to brak profesjonalizmu. Trzeba pamiętać, aby wysłać powołanie pod właściwy adres – grzmiał Choupo-Moting senior.

Może tylko trzymać kciuki

Ojciec piłkarza może być zbulwersowany, tym bardziej że pojawiły się także doniesienia, jakoby kameruńska federacja wysłała feralne powołanie… na własny adres e-mail. Niesłychane gapiostwo.

Po tak kuriozalnej pomyłce doświadczony napastnik Bayernu pozostanie w Bawarii podczas obecnej przerwy reprezentacyjnej. Może już tylko życzyć powodzenia kolegom w spotkaniach z Wyspami Zielonego Przylądka i Rwandą.