Przeprasza za pudło wszech czasów. "Zastanawiałem się, czy jestem na spalonym"

Urodzony w Hamburgu Choupo-Moting w niemieckich barwach występował w drużynach młodzieżowych. W roku 2010 postawił jednak na grę w reprezentacji Kamerunu, z którego pochodzi jego ojciec. Do PSG przeszedł przed trwającym sezonem ze Stoke City, zdobył dotychczas trzy bramki.

W niedzielny wieczór wybiegł na murawę w pierwszym składzie, zamiast siedzącego na ławce rezerwowych Kyliana Mbappe. Mecz zaczął doskonale, to on strzelił gola na 1:0.

"Wszystko działo się bardzo szybko"

Wyrównał Nuno Da Costa, a zaraz potem, w minucie 28., PSG miało wyborną okazję, by znowu wyjść na prowadzenie. Christopher Nkunku technicznie uderzył nad próbującym go powstrzymać Matzem Selsem. Piłka szybowała do siatki, obrońca Strasbourga Stefan Mitrović nie sięgnął jej rozpaczliwym wślizgiem...

Sięgnął Choupo-Moting. Absolutnie niepotrzebnie. Nie wiedzieć czemu piłkę delikatnie kopnął, wybijając z linii bramkowej. Dotknęła jeszcze słupka i wyszła w pole. Gola nie było, zagranie określono pudłem wszech czasów.

Kameruńczyk sam do końca nie wie, co się stało. - Zastanawiałem się, czy jestem na spalonym, a wszystko działo się bardzo szybko. Szkoda, bo piłka leciała do bramki. Cóż… Przepraszam za to, co się stało – opowiada.



Mbappe: masz nasze wsparcie

Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Wcześniej tego samego dnia drugie w tabeli Lille tylko zremisowało z Reims (1:1), a to oznaczało, że zwycięstwo w starciu ze Strasbourgiem zapewni PSG tytuł mistrza Francji, szósty w siedmiu ostatnich sezonach.

Imprezy nie było. Nic straconego, przewaga drużyny prowadzonej przez trenera Thomasa Tuchela jest ogromna – 20 punktów – a do zakończenia rywalizacji pozostało osiem kolejek.

"Szkoda, że tytuł jeszcze nie jest nasz" – napisał w mediach społecznościowych Mbappe. Zwrócił się też w ciepłych słowach do Choupo-Motinga. "Zmarnowałem w tym sezonie o wiele więcej szans od ciebie. Zostajemy zjednoczeni, masz nasze wsparcie" – oświadczył mistrz świata.