Kuriozalna pomyłka bramkarza. Wybijał piłkę głową, za chwilę padł gol

Mecz na stadionie w Enschede rozegrano w ramach 15. kolejki holenderskiej ekstraklasy. Gospodarze niespodziewanie po niespełna 20 minutach prowadzili z liderem tabeli 2:0. Gole dla nich strzelali Japończyk Keito Nakamura oraz Hiszpan Aitor Cantalapiedra.

Hat-trick po błędzie

Zespół z Amsterdamu zareagował znakomicie. Najpierw w 32. minucie kontaktowego gola dla przyjezdnych strzelił Noa Lang. W drugiej połowie przewaga gości była bardzo duża. Lang doprowadził do remisu krótko po zmianie stron.

Dziesięć minut potem Ajax prowadził już 3:2. Bramkę zdobył doświadczony Holender Klaas-Jan Huntelaar. 36-letni zawodnik już w pierwszej części spotkania musiał zastąpić kontuzjowanego rodaka Quincy'ego Promesa.

Piłka prosto pod nogi

Niedługo potem doszło do najbardziej kuriozalnej akcji w tym meczu. W niezbyt wydawało się groźnej sytuacji piłkę do bramkarza gospodarzy nogą zagrał Calvin Verdonk. Golkiper Joel Drommel nie mógł jej chwycić, więc próbował wybicia głową. Zrobił to jednak bardzo nieporadnie, bo trafił w kolegę z drużyny Xandro Schenka.

Piłka następnie odbiła się od zaskoczonego obrońcy i spadła pod nogi Langa. 20-letni holenderski skrzydłowy nie miał problemów ze strzeleniem swojego trzeciego gola w tym spotkaniu.

W doliczonym czasie gry miejscowych pogrążył Huntelaar.

Ajax nie tylko odrobił dwubramkową stratę, ale wygrał efektownie 5:2. Po tym zwycięstwie podopieczni Erika Ten Haga umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Mają na koncie 41 punktów i drugą ekipą AZ Alkmaar wyprzedzają o sześć. Twente zajmuje 12. miejsce.