Bije, jest nerwowy i strzela jak natchniony. Polacy nie będą mieli z nim łatwo

W czwartkowym spotkaniu grupy G ze Słowenią (1:1) Zahavi strzelił wyrównującego gola. Znalazł się tam, gdzie powinien, piłka trafiła do niego po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i pomimo braku miejsca zdołał oddać precyzyjny strzał.

Jednak jego prawdziwym popisem, był niedzielny mecz przeciwko Austrii (4:2). To właśnie 31-letni napastnik zdobył trzy pierwsze bramki dla swojego zespołu - dwukrotnie skutecznie uderzał głową, a później pięknie huknął z dystansu.

Uwaga na Zahaviego! Izrael pokonał Austrię Show Erana... czytaj dalej » Pewne jest jedno – w czerwcowym meczu z Polską Kamil Glik i spółka będą musieli na niego bardzo uważać. A jeszcze kilka miesięcy temu wcale nie było pewne, że Zahvi będzie bohaterem izraelskiej reprezentacji.

Trudny charakter

Zahavi nie ma łatwego charakteru. W 2014 roku, gdy występował w barwach Maccabi Tel-Awiw, pobił się na murawie z kibicem lokalnego rywala - Hapoelu kopiąc go między innymi w brzuch. Wcześniej sam sprowokował całą sytuację, bo po golu zaczął się cieszyć przed fanami Hapoelu, którego jest wychowankiem. Ci nie potrafili wybaczyć mu transferu do Maccabi, choć przeniósł się do tego klubu z włoskiego Palermo.

Nie przeprosił

Jednak najgłośniejsza sprawa związana z bramkostrzelnym piłkarzem miała miejsce we wrześniu 2017 roku, gdy w trakcie spotkania eliminacyjnego do mistrzostw świata w Rosji.

W rozgrywanym w Hajfie meczu pomiędzy Izraelem i Macedonią, gospodarze musieli wygrać, by zrównać się punktami z plasującą się na trzecim miejscu Albanią. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 0:1, co oznaczało, że Izrael stracił szansę na mundial.

W 73. minucie Zahavi nie wytrzymał. Wściekł się na zachowanie grupy miejscowych kibiców, która z niego szydziła, po czym zerwał kapitańską opaskę i cisnął nią o murawę. To jeszcze bardziej rozwścieczyło rozczarowanych wynikiem fanów. Izraelski Związek Piłki Nożnej zareagował natychmiast i zawiesił piłkarza. Nawet minister kultury i sportu Miri Regev stwierdził, że zawodnik "pogwałcił niezwykle ważne wartości" i nie można było postąpić inaczej.

Źródło: Getty Images Mecz z Austrią był popisem Zahaviego

Zahavi nie czekał, aż sprawy jeszcze bardziej się rozwiną. "Uznałem, że to jedyna słuszna decyzja. Najbliżsi mi ludzie wiedzą, że zawsze dawałem z siebie wszystko w reprezentacji, jednak chciałbym ogłosić zakończenie kariery w drużynie narodowej. Nie mam natomiast powodów, by przepraszać kibiców obecnych na stadionie, a zarazem nie żałuję tego, co się stało" – napisał w oświadczeniu dwa dni po meczu.

Na powrót Zahaviego do izraelskiej kadry czekano do sierpnia 2018 r. Większość kibiców była przeciwna, mając w pamięci wydarzenia sprzed roku. W międzyczasie reprezentację przejął selekcjoner Andreas Herzog, który mocno naciskał na to, by związek dał piłkarzowi jeszcze jedną szansę. – On naprawdę kocha ten zespół i chce dawać z siebie wszystko – mówił.

- Decyzja o jego powrocie nie należała do łatwych, ale Eran zaakceptował wszystkie uwagi, a pozostali piłkarze, cały sztab, związek i kibice muszą stać razem, jeśli zespół ma zacząć odnosić sukcesy. Jako selekcjoner muszę zadbać o to, by w drużynie grali najlepsi piłkarze – podkreślał Herzog.

- Popełniłem błąd reagując w taki, a nie inny sposób w meczu z Macedonią, kiedy zezłościłem się i chciałem wyładować frustrację z powodu kilku kibiców, a następnie odrzuciłem kapitańską opaskę i uraziłem tysiące fanów, którzy w nas wierzyli – kajał się piłkarz.

Szybko wrócił do formy

W sezonie 2015/2016 Zahavi pobił rekord izraelskiej Premier League (w tym formacie istnieje od sezonu 1999/2000 – red.) strzelając 35 goli. Następnie trafił do chińskiego Guangzhou R&F, a w 2017 roku wybrano go najbardziej wartościowym piłkarzem tamtejszej Super League. Nic dziwnego, że Herzog chciał go w kadrze.

Snajper trafił do siatki w drugim meczu po powrocie, gdy w towarzyskim spotkaniu pokonał golkipera Gwatemali. Później zdobył bramkę w przegranym spotkaniu Ligi Narodów ze Szkocją. Aż w końcu przyszły mecze eliminacyjne do Euro 2020, w których nie dał szans bramkarzom Słowenii i Austrii.

Źródło: Getty Images Zahavi w eliminacjach strzela jak na zawołanie