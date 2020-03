Poruszający wpis Szczęsnego, Włosi wzruszeni. "Bądź silna, Italio"

Włochy są krajem najbardziej dotkniętym w Europie przez rozprzestrzeniający się koronawirus. Zakażonych jest ponad 35 tysięcy osób, a odnotowano już prawie trzy tysiące zgonów. Serie A była pierwszą z pięciu wielkich europejskich lig krajowych, która została zawieszona.

Szczęsny przebywa obecnie w Turynie na kwarantannie spowodowanej tym, że dwóm piłkarzom Juventusu testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny. Polak postanowił podnieść na duchu wszystkich Włochów.

Szczęsny: jedność i pasja Włochów pokona wirusa

"Chociaż martwimy się o nasze rodziny i bliskich, modląc się, aby wirus ich nie dotknął, wciąż zadajemy sobie pytanie, jak to się stało i dlaczego. Pytania, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi" - zaczął emocjonalnie swój wpis na Instagramie bramkarz reprezentacji Polski.

"Zastanawiamy się również nad przyszłością. Jak wpłynie to na nasze społeczeństwo? Czy wszystko wróci do normy? Ktoś może uważać się za nieszczęśliwego, że jest teraz we Włoszech - w kraju najbardziej dotkniętym koronawirusem. Ja się z tym nie zgadzam. Jestem dumny, że tu jestem, ponieważ wiem, że to kraj, który pokona tego wirusa jednością i pasją, z której słyną Włosi" - przekonuje 29-latek.

"Kolejne pokolenia dzieci na całym świecie będą uczyć się niesamowitej historii tego kraju. Poznają jego piękną sztukę, unikalną architekturę, modę, pyszne jedzenie itp. Nigdzie w książkach historycznych nie znajdziecie niczego o COVID-19. Ponieważ Włochy są większe, lepsze i silniejsze niż ten wirus. Tak więc kiedy okropnie tęsknię za moją rodziną i modlę się za ich zdrowie, jestem jednocześnie dumny, że dzielę ten trudny moment z mieszkańcami Włoch. Bądź silna, Italio. Wszystko będzie dobrze!" - zakończył wpis Szczęsny.



Wyświetl ten post na Instagramie. While we keep worrying about our families and loved ones, praying that they won’t be affected by the virus ,we keep asking ourselves how and why this happened. Questions we may never find answers to. But we also wonder about the future. How will this affect our society? Will things get back to normal? And it made me think... One might consider himself unlucky to be in Italy in this moment - the country hit hardest by the virus. But I don’t agree. I feel lucky to here because I know this is a country that will beat this virus with unity and passion that Italians are famous for. For generations to come kids all over the world will study an incredible history of this country. They will learn about its beautiful art, its unique architecture, fashion, delicious food etc. Nowhere in the history books will you find anything about Covid-19. Because Italy is bigger, better and stronger than this virus. So while I terribly miss my family and pray for their well-being I’m proud to share this difficult moment with the people of Italy. Stay strong Italy, andrà tutto bene! Post udostępniony przez Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) Mar 17, 2020 o 11:23 PDT

"Wzruszająca wiadomość"

Internautów i dziennikarzy na Półwyspie Apenińskim bardzo wzruszył gest wykonany przez Polaka. Jego słowa cytują włoskie media.

"Nie ma go tu jeszcze nawet pięć lat, ale to wystarczająco dużo czasu, by polski bramkarz zakochał się we Włoszech. Postawa, którą przyjął, jest piękna i głęboka" - komentuje portal gazzettadifirenze.it.

"Polak, który ma w sercu Włochy" - tak bramkarza określił portal mediagol.it. "Wzruszająca wiadomość dla Włochów" - dodano.