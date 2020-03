Loew: ziemia broni się przed człowiekiem, który uważa, że może wszystko

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Loew uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez Niemiecką Federację Piłkarską, zabierając głos ze swojego domu we Fryburgu.

"Teraz dostrzegamy to, co naprawdę jest ważne"

- Niemożliwe było dalsze przyspieszenie tempa rozwoju, jakie osiągnęliśmy. Pożary w Australii czy wirus Eboli w Afryce wpłynęły na nas tylko marginalnie. Ale teraz stoimy w obliczu czegoś, co dotyczy całej ludzkości, i teraz dostrzegamy to, co naprawdę jest ważne: przyjaciół, rodzinę i wzajemny szacunek - powiedział Loew.

Źródło: EPA/THOMAS BOECKER Joachim Loew wziął udział w wideokonferencji

- Zobaczymy, jak rozwiążemy problemy, ale nie wiemy, kiedy rozpocznie się liga i w jakiej formie zostanie wznowiona. Nie wiemy, kiedy futbol zacznie się od nowa. Myślę, że musimy żyć z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień - dodał.

Podczas tej samej wideokonferencji przekazano informację, że selekcjoner reprezentacji Niemiec oraz menedżer Oliver Bierhoff zrezygnują ze swoich pensji, aby wesprzeć rodzimą federację z powodu pandemii koronawirusa.

Piłkarze reprezentacji Niemiec przeznaczą ponad 2,5 miliona euro na walkę z pandemią koronawirusa. - W takich chwilach musimy sobie pomagać - powiedział w opublikowanym na Instagramie filmie bramkarz i kapitan drużyny narodowej Manuel Neuer. Reprezentacja Niemiec włącza się w pomoc chorym. "Jesteśmy zespołem nie tylko na murawie" 2,5 miliona euro... czytaj dalej »

"Największe wyzwanie od wojny"

W materiale wideo pojawili się także m.in. inni piłkarze bawarskiego klubu Joshua Kimmich i Leon Goretzka. Wszyscy apelowali do kibiców, aby również włączyli się aktywnie w walkę z pandemią.

W środę kanclerz Angela Merkel oświadczyła w orędziu do narodu, że koronawirus jest największym wyzwaniem dla Niemiec od czasów II wojny światowej.

- To historyczne zadanie - zauważyła Merkel. - Od czasów II wojny światowej nie było wyzwania dla naszego kraju, podczas którego nasza wspólna solidarność byłaby tak ważna.

W Niemczech chorych na wywoływaną przez rozprzestrzeniającego się globalnie koronawirusa chorobę COVID-19 jest już ponad 11 tysięcy, zmarło 28 osób. Na całym świecie zakaziło się ok. 220 tysięcy.