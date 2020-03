Sportowcy ostrzegają. "To jest najstraszniejsze w sprawie tego wirusa"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Valencia najmocniej ucierpiała ze względu na koronawirusa, bo aż 35 procent osób związanych z zespołem Nietoperzy jest zakażonych. Wśród nich widnieje nazwisko Mangala.

- Jesteśmy potencjalnie zagrożeniem dla innych. Nawet jeśli nie masz objawów, możesz być niebezpieczny. Sam jestem najlepszym przykładem - podkreślił francuski obrońca w rozmowie z "L'Equipe". Valencia cierpi z powodu koronawirusa. Prawie połowa pracowników zakażona Aż 35 procent... czytaj dalej »

Mangala: ludzie muszą zdać sobie sprawę

Powołuje się na przykład Włoch, gdzie bilans zakażonych wynosi już ponad 27 tysięcy osób, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła dwa tysiące.

- To, co dzieje się od tygodni we Włoszech, dzieje się także z nami. To nie żart! Nie możemy wychodzić do parków, jakby nic się nie działo, w ten sposób nie zatrzymamy epidemii. Rzeczywistość jest taka, że ​​jedynym rozwiązaniem jest kwarantanna. Kiedy lekarze powiedzieli mi, że przez czas jej trwania, czyli czternaście dni, będę musiał trzymać się z daleka od moich dzieci, zrozumiałem, że to nie żart - relacjonuje Mangala.

I przestrzega przed wychodzeniem z domu. - Dopóki nie przydarzy się to tobie lub bliskiej ci osobie, możesz traktować to lekceważąco, ale wirus jest wśród nas. Kiedy widzę na zdjęciach restauracje lub parki pełne ludzi, zdaję sobie sprawę, że jest problem. Ludzie muszą zdać sobie sprawę, że nawet jeśli nic im nie zagraża, to mogą zagrażać innym - powiedział piłkarz.



Eliaquim Mangala : « Même si tu n'as pas de symptôme, tu es un danger »



L'international français du Valence CF, testé positif au coronavirus dimanche, appelle la population à prendre conscience du risque >https://t.co/vLvFxSGpglpic.twitter.com/2sKka1sx1i — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 16, 2020





Mitchell z kolei jest drugim koszykarzem NBA, u którego w ubiegłym tygodniu stwierdzono zakażenie koronawirusem. 23-latek pozostaje w izolacji, ale jak przyznał na antenie stacji telewizyjnej ABC, wciąż nie ma objawów i uważa to za najgorsze.

- Nie mam żadnych objawów. Mógłbym iść ulicą i gdyby nie to, że poinformowano o moim zakażeniu, to nikt by nie miał o tym pojęcia. Myślę, że to jest najstraszniejsze w sprawie tego wirusa. Możesz czuć się całkowicie zdrowym, ale zarazić innych - powiedział uczestnik ostatniego Meczu Gwiazd.

Pierwszym zarażonym w NBA był inny zawodnik klubu z Salt Lake City - Rudy Gobert. Pozytywny wynik Francuza, u którego pierwotnie stwierdzono grypę, spowodował, że wszyscy koszykarze i sztab szkoleniowy Utah zostali poddani testom na obecność COVID-19. Zakażenie stwierdzono też u czterech koszykarzy zespołu Brooklyn Nets.



Jazz star Donovan Mitchell had to ‘cool off’ about Rudy Gobert after positive COVID-19 test. https://t.co/1ioGubqg1epic.twitter.com/lXNCtS0qpe — ABC4 News (@abc4utah) March 17, 2020

Już ponad 200 tysięcy przypadków

Agencja AP zwraca uwagę, że w przypadku większości ludzi zakażenie wirusem wiąże się jedynie z łagodnymi lub umiarkowanymi dolegliwościami, jak gorączka i kaszel. Jednak w przypadku osób starszych lub cierpiących na inne schorzenia może prowadzić do ciężkiego zapalenia płuc.

Pandemia wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Obecnie w Chinach sytuacja wydaje się być opanowana, ale zachorowało tam ponad 80 tysięcy osób, z czego ponad trzy tysiące zmarło. Na świecie odnotowano już blisko 200 tysięcy przypadków i prawie 8 tysięcy zgonów zarażonych wirusem.